Un jury américain a déclaré l'investisseur Andrew Left coupable de fraude boursière

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* Le jury a reconnu Left coupable de fraude boursière, l'a acquitté de quatre chefs d'accusation; le prononcé de la peine est prévu pour le 31 août

* Les procureurs affirment que Left a manipulé les marchés par le biais des médias, tirant profit de recommandations boursières trompeuses

* Des experts juridiques avaient remis en cause l'approche agressive du ministère de la Justice, invoquant le premier amendement et les droits des investisseurs

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article; modification de la source pour citer le porte-parole du ministère de la Justice; ajout du message de Left sur Citron) par Michelle Price

Un jury américain a déclaré lundi l'investisseur de renom Andrew Left coupable de fraude boursière, a indiqué le ministère de la Justice, portant un coup dur à une cohorte controversée de vendeurs à découvert qui, depuis des années, n'ont cessé de provoquer des sociétés cotées aux États-Unis et à l'étranger en les accusant de fraude et de mauvaise gestion. Les autorités américaines ont inculpé Left en juillet 2024 , l'accusant d'avoir manipulé le marché boursier et d'avoir escroqué des investisseurs avec des déclarations trompeuses concernant ses positions sur les actions de plusieurs sociétés, notamment Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O , empochant au moins 20 millions de dollars au passage. Left, qui dirige Citron Research, a nié ces allégations et avait plaidé non coupable. Après deux jours de délibérations, le jury l'a toutefois déclaré coupable d'avoir participé à une fraude boursière et de 12 des 16 autres chefs d'accusation liés à des transactions spécifiques. Il l'a acquitté de quatre autres chefs d'accusation, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice, ajoutant que M. Left serait condamné le 31 août. L'avocat de M. Left n'a pas immédiatement répondu à un appel visant à obtenir ses commentaires, ni à un SMS envoyé par la suite pour savoir si M. Left comptait faire appel. « Personne n’a jamais dit que j’avais menti… Il n’y a eu aucune fausse déclaration », a écrit M. Left lundi dans un message publié sur son compte Citron Research X. « Nous ne sommes pas d’accord avec le jury et cela ne s’arrête pas là. Nous continuerons à nous battre pour la liberté d’expression, l’honnêteté et l’égalité des chances, qui constituent le fondement de ce pays. Ce n’est pas fini. »

Au cours du procès de 15 jours, les procureurs américains ont présenté Left comme un opportuniste qui a tiré profit de la peur des investisseurs particuliers, tandis que sa défense a affirmé que Left croyait sincèrement en ses recommandations boursières. Dans une démarche inhabituelle et risquée, Left a pris la parole à la barre pour expliquer ses décisions d'investissement.

UNE THÉORIE JURIDIQUE AGRESSIVE?

Connu pour son style sensationnel et haut en couleur, Left fait partie, depuis plus d’une décennie, du groupe le plus en vue d’activistes spécialisés dans la vente à découvert qui affirment parier contre des sociétés cotées en bourse au motif qu’elles sont surévaluées ou se livrent à une fraude pure et simple, s’attirant ainsi les foudres des entreprises qui se sont battues pour freiner leurs paris.

Les vendeurs à découvert cherchent à tirer profit de paris sur la baisse d’une action, bien que Left ait également pris des positions longues.

Les procureurs ont allégué que Left, 55 ans, avait exploité son influence via les réseaux sociaux et ses apparitions sur les chaînes d'information en continu pour vanter ce qu'il présentait comme ses transactions, avant de liquider rapidement et secrètement ses positions afin de tirer profit de fluctuations de cours éphémères.

Pour que le stratagème de Left fonctionne, les investisseurs particuliers devaient croire qu’il joignait le geste à la parole, ont déclaré les procureurs, qui ont appelé plusieurs témoins, notamment des investisseurs particuliers qui, selon eux, avaient été lésés par les recommandations de Left.

Left faces a statutory maximum sentence of 25 years in federal prison for one count of a securities fraud scheme, and up to 20 years in federal prison for each count of securities fraud.

Certains experts juridiques ont estimé que l'accusation du ministère de la Justice était excessive. Longtemps critiqués, les vendeurs à découvert se sont souvent défendus en invoquant les droits garantis par le Premier amendement. Les investisseurs sont également libres de changer d'avis.

Les procureurs se sont toutefois appuyés sur les messages privés de Left ainsi que sur des preuves de ses autres transactions en coulisses pour démontrer que sa véritable intention était de manipuler le marché.

Ils ont également allégué qu'en échange d'une rémunération, il avait alerté des fonds spéculatifs avant de rendre publiques ses positions, et avait dissimulé cette coordination à l'aide de fausses factures.