Un juge texan reporte sa décision sur le dividende de Kenvue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge du Texas a reporté vendredi sa décision sur la demande du procureur général de l'État, Ken Paxton, d'empêcher temporairement Kenvue KVUE.N de verser un dividende à ses actionnaires, dans le cadre de son procès sur la sécurité du Tylenol pour les femmes enceintes.

La juge LeAnn Rafferty du tribunal du comté de Panola à Carthage, au Texas, examine également la demande de Ken Paxton de restreindre temporairement la commercialisation du Tylenol par Kenvue dans l'État.