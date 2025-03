Un juge rejette la demande de Musk d'interrompre le passage d'OpenAI à une société à but lucratif et accélère le procès

(Des réécritures tout au long de l'année) par Gnaneshwar Rajan, Mike Scarcella et Aditya Soni

Un juge américain a rejeté mardi la demande d'injonction préliminaire du milliardaire Elon Musk visant à suspendre la transition d'OpenAI vers un modèle à but lucratif, mais a accepté un procès accéléré à l'automne de cette année, dernier rebondissement en date dans cette bataille juridique aux enjeux considérables.

M. Musk n'a pas "le lourd fardeau requis pour une injonction préliminaire" visant à bloquer la conversion d'OpenAI, a déclaré la juge Yvonne Gonzalez Rogers du district d'Oakland, en Californie.

Mais Mme Rogers a écrit dans l'ordonnance qu'elle souhaitait résoudre le procès rapidement étant donné "l'intérêt public en jeu et le potentiel de préjudice si une conversion contraire à la loi se produisait"

Musk et OpenAI, qu'il a cofondé en tant qu'organisation à but non lucratif en 2015 mais qu'il a quittée avant qu'elle ne prenne son envol, sont engagés dans une bataille juridique qui dure depuis un an. Le directeur général de Tesla et des médias sociaux X accuse OpenAI de s'éloigner de sa mission fondatrice - développer l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité, et non pour le profit des entreprises.

OpenAI et son directeur général Sam Altman ont nié les allégations. L'enjeu du procès est la transition du fabricant de ChatGPT vers un modèle à but lucratif , que la startup considère comme crucial pour lever plus de capitaux et être compétitive dans la course coûteuse à l'IA.

OpenAI a salué la décision du juge mardi, affirmant que le procès intenté par Musk, qui a lancé la startup rivale xAI en 2023, a "toujours été une question de concurrence". Le principal bailleur de fonds d'OpenAI, Microsoft MSFT.O , n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Marc Toberoff, un avocat de Musk, a déclaré qu'ils étaient heureux que le juge "ait offert un procès accéléré sur les revendications principales de cette affaire".

"Nous attendons avec impatience que le jury confirme qu'Altman a accepté les contributions caritatives de Musk en sachant pertinemment qu'elles devaient être utilisées pour le bien du public plutôt que pour son propre enrichissement", a déclaré M. Toberoff.

Le jugement intervient quelques semaines après qu'Altman a rejeté une offre publique d'achat non sollicitée de 97,4 milliards de dollars émanant d'un consortium dirigé par Musk avec un "non merci" Altman, qui a déclaré qu'OpenAI n'était pas à vendre, allègue que Musk a essayé de ralentir un concurrent.

SoftBank Group est en pourparlers pour mener un cycle de financement pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans OpenAI, à une valeur de 300 milliards de dollars , a rapporté Reuters en janvier. Selon certaines sources, ce montant serait inférieur à l'évaluation de 75 milliards de dollars évoquée par xAI lors d'une récente levée de fonds.