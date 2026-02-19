Un juge rejette la demande de Live Nation de rejeter une action en justice intentée aux États-Unis pour avoir monopolisé les concerts en direct

Les États-Unis et 39 États intentent des actions en justice concernant les sites, les promotions et la billetterie

Le juge autorise la poursuite de certaines actions en justice en vue du procès du 2 mars

Ticketmaster critiqué pour les problèmes de billetterie de Taylor Swift

Live Nation ne voit aucun motif de rupture et attend le procès avec impatience

Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande de Live Nation Entertainment LYV.N de rejeter un procès intenté par le gouvernement fédéral et de nombreux États américains accusant la société d'essayer illégalement de dominer l'industrie des concerts en direct.

La décision du juge de district Arun Subramanian ouvre la voie à un éventuel procès concurrence devant le tribunal fédéral de Manhattan, la sélection du jury devant débuter le 2 mars.

Tout en rejetant certaines plaintes, M. Subramanian a déclaré qu'"il existe un véritable différend sur les faits matériels quant à la question de savoir si Live Nation a utilisé son pouvoir de monopole pour exclure la concurrence" Les actions de la société basée à Beverly Hills, en Californie, ont baissé de 1,9 % après la décision, récupérant une grande partie de la baisse de 7 % qu'elles avaient subie auparavant. Le procès intenté en mai 2024 par le ministère américain de la justice, 39 États et Washington, D.C., accusait Live Nation de monopoliser les marchés de la billetterie, de la réservation de concerts, des salles et des promotions, au détriment des fans et des artistes.

Les fans et les responsables politiques ont longtemps exhorté les autorités de régulation à réexaminer l'achat de Ticketmaster par Live Nation en 2010.

Ils ont intensifié leurs demandes après que Ticketmaster a soumis les fans de Taylor Swift à des prix élevés et à des files d'attente en ligne de plusieurs heures pour sa tournée "Eras" de 2022.

M. Subramanian a déclaré que les plaignants gouvernementaux peuvent essayer de prouver que Live Nation a indûment lié l'utilisation de ses amphithéâtres à des services de promotion de concerts et a illégalement dominé le marché des services de billetterie pour les grandes salles de concert.

Il a également déclaré que les États pouvaient tenter d'obtenir des dommages et intérêts pour les fans qui achètent des billets, affirmant qu'il était "raisonnablement prévisible" que les fans auraient pu être lésés et que la contestation concurrence de Live Nation "tombait à plat"

M. Subramanian a rejeté les plaintes relatives à la promotion des concerts et aux services de réservation de concerts dans les grandes salles.

"Avec l'abandon de ces plaintes, nous ne voyons aucune raison de séparer Live Nation et Ticketmaster", a déclaré Dan Wall, vice-président exécutif de Live Nation chargé des affaires générales et réglementaires, dans un communiqué. "Nous sommes impatients de traiter les autres plaintes lors du procès Dans sa demande de rejet, Live Nation a nié avoir exercé un pouvoir de monopole et a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que son comportement ait porté atteinte au "bien-être des consommateurs", par exemple en augmentant les prix ou en réduisant la qualité. Elle a également déclaré que les États n'avaient pas le pouvoir légal d'intenter des poursuites au nom des fans. Live Nation a demandé séparément à M. Subramanian de limiter le procès du mois prochain aux plaintes déposées par les États et de traiter séparément les plaintes du ministère de la justice. Le juge n'a pas encore statué sur cette demande.