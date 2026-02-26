 Aller au contenu principal
Un juge rejette la demande de Kenvue de rejeter un procès au Texas concernant le Tylenol
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge du Texas a rejeté jeudi la demande de Kenvue KVUE.N de rejeter un procès intenté par le procureur général de cet État, Ken Paxton, qui accuse la société d'avoir dissimulé des risques d'autisme et d'autres risques pour les enfants lorsque les femmes enceintes utilisent du Tylenol.

La juge LeAnn Rafferty du comté de Panola, au Texas, a rejeté la demande de Kenvue dans une ordonnance d'une phrase. Son raisonnement n'était pas immédiatement disponible.

