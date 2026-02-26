Un juge rejette la demande de Kenvue de rejeter le procès intenté au Texas au sujet de la sécurité du Tylenol

Un juge du Texas a rejeté jeudi la demande de Kenvue KVUE.N de rejeter un procès intenté par le procureur général de l'État, Ken Paxton, qui accuse la société d'avoir faussement commercialisé le Tylenol en dissimulant des risques d'autisme et d'autres risques pour les enfants lorsque les femmes enceintes utilisent le populaire analgésique.

La juge LeAnn Rafferty du comté de Panola, au Texas, a rejeté la demande de Kenvue dans une ordonnance d'une phrase. Son raisonnement n'était pas immédiatement disponible.

Kenvue et le bureau de Paxton n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

M. Paxton, un républicain, a accusé Kenvue d'avoir violé la loi sur les pratiques commerciales trompeuses de l'État en commercialisant le Tylenol comme étant sans danger pour les femmes enceintes.

Il a répété l'affirmation scientifiquement non prouvée selon laquelle l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse peut provoquer l'autisme.

Kenvue a fait valoir que la Food and Drug Administration des États-Unis devrait déterminer l'étiquetage des produits à base d'acétaminophène tels que le Tylenol.

La société basée à Summit, dans le New Jersey, a également déclaré que le fait de lui interdire de commercialiser le Tylenol conformément à "l'état actuel de la science" violait ses droits à la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis.