Un juge rejette l'injonction du procureur général du Texas à l'encontre de Kenvue concernant la commercialisation du Tylenol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge du Texas a rejeté une demande du procureur général du Texas visant à obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre la commercialisation du Tylenol par Kenvue dans l'État, selon un document déposé au tribunal vendredi.