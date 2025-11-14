 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 376,53
-1,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un juge rejette l'injonction du procureur général du Texas à l'encontre de Kenvue concernant la commercialisation du Tylenol
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge du Texas a rejeté une demande du procureur général du Texas visant à obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre la commercialisation du Tylenol par Kenvue dans l'État, selon un document déposé au tribunal vendredi.

Dividendes

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
196,000 USD NYSE +0,36%
KENVUE
16,660 USD NYSE -0,74%
KIMBERLY-CLARK
104,0150 USD NASDAQ -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    Les plaidoiries finales du procès concurrence de Google ad tech repoussées
    information fournie par Reuters 14.11.2025 23:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) L'ultime plaidoyer de Google (Alphabet's GOOGL.O ) pour éviter un démantèlement de son ... Lire la suite

  • La Croatie s'est qualifiée pour le Mondial-2026 en battant les Iles Féroé (3-1) à Rijeka le 14 novembre 2025 ( AFP / STRINGER )
    Mondial-2026: la Croatie qualifiée en battant les Iles Féroé
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:39 

    La Croatie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire sur les Iles Féroé (3-1), vendredi à Rijeka, devenant la troisième équipe européenne à s'assurer d'un billet pour le Mondial nord-américain. Les Croates, premiers du groupe L avec six points ... Lire la suite

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:39 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des Etats-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents. "Hier a été l'une des ... Lire la suite

  • La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé avoir constaté la vente de produits illicites sur d'autres plateformes que Shein et promis de "nouvelles procédures à leur encontre" ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Après Shein, le gouvernement signale six nouvelles plateformes à la justice
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:17 

    Dans le sillage de Shein, le gouvernement a signalé six nouvelles plateformes internet à la justice, dont cinq (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) pour la vente de produits illégaux, a annoncé vendredi le ministre du Commerce Serge Papin au Parisien. La Répression ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank