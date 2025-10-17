Un juge new-yorkais statue que PDVSA doit payer 2,86 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge new-yorkais qui a confirmé le mois dernier la validité des obligations vénézuéliennes en défaut de paiement a décidé vendredi que la compagnie pétrolière nationale PDVSA devait payer 2,86 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations, selon un document déposé auprès du tribunal.

Les obligations sont garanties par des actions de Citgo, la branche de raffinage de PDVSA basée à Houston. La décision du district sud de New York était attendue depuis longtemps par les créanciers désireux d'obtenir une compensation en cas de défaut de paiement, mais elle devrait être contestée par le Venezuela.