Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un juge fédéral exige les déclarations de revenus de Donald Trump Reuters • 20/08/2020 à 18:51









NEW YORK, 20 août (Reuters) - Donald Trump ne peut pas empêcher la transmission à la justice de huit années de déclarations de revenus, a déclaré jeudi un juge fédéral de Manhattan, infligeant un revers au président américain dans cette longue bataille judiciaire. Le juge Victor Marrero a rejeté les arguments de Donald Trump selon lesquels l'injonction du procureur new-yorkais, Cyrus Vance au cabinet comptable du président américain, Mazars, était "exagérément large" et avait été émise de mauvaise foi. Dans sa décision de 103 pages, le juge Marrero ajoute que permettre à Donald Trump de bloquer la demande de réquisition de ses documents fiscaux équivaudrait à une "extension indue" de l'immunité présidentielle. Donald Trump a immédiatement fait appel de ce jugement et déposé une demande d'urgence pour retarder la remise de ses déclarations de revenus, affirmant qu'elle lui causerait un préjudice irréparable en divulguant des informations "privées et confidentielles" le concernant. La procédure rend peu probable une publication des déclarations de revenus concernées avant l'élection présidentielle du 3 novembre. (Karen Freifeld et Jonathan Stempel, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.