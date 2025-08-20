Un juge estime que CVS doit payer 290 millions de dollars dans le cadre d'un procès intenté par un dénonciateur d'abus de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a ordonné à l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques de CVS Health CVS.N de payer 290 millions de dollars en dommages-intérêts et pénalités après avoir surfacturé des médicaments sur ordonnance à Medicare. Dans une décision rendue mardi, le juge en chef Mitchell Goldberg du tribunal fédéral de Philadelphie a triplé à 285 millions de dollars les dommages et intérêts qu'il avait ordonné à CVS Caremark de payer en juin, en invoquant la loi fédérale sur les fausses réclamations (False Claims Act). Il a ajouté une amende civile de 4,87 millions de dollars.

M. Goldberg a rejeté la demande de CVS de payer moins, déclarant que si CVS Caremark n'était responsable que de deux années de surfacturation, les preuves présentées au procès "montraient clairement que la fraude était motivée par des raisons financières, et non par une croyance innocente ou erronée."

CVS, dont le siège se trouve à Woonsocket, dans l'État de Rhode Island, a déclaré mercredi qu'elle comptait faire appel. Le mois dernier, un juge fédéral de Manhattan a ordonné à l'unité Omnicare de CVS de payer 948,8 millions de dollars dans le cadre d'un autre procès intenté par un dénonciateur pour facturation frauduleuse. CVS prévoit de faire appel de ce jugement.

En mars, M. Goldberg a présidé un procès sans jury dans le cadre du procès intenté par Sarah Behnke, ancienne actuaire en chef de Medicare Part D chez Aetna.

Elle a accusé CVS Caremark d'avoir incité les assureurs de santé tels qu'Aetna à soumettre des demandes de remboursement gonflées depuis 2010 aux Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), tandis que les pharmacies telles que Rite Aid et Walgreens WBA.O ont été moins bien payées.

CVS a fait valoir que les 95 millions de dollars de dommages-intérêts initiaux étaient substantiels et que les dommages-intérêts punitifs devraient être limités à 95 millions de dollars.

Mais le juge a déclaré que la fraude de CVS Caremark n'avait pas seulement causé un préjudice financier au gouvernement, mais qu'elle avait également diminué la confiance du public à son égard.

"Le CMS compte sur des entreprises telles que Caremark pour communiquer avec sincérité et précision les prix des médicaments de la partie D", écrit-il. "La conduite de Caremark a brisé la confiance du CMS et, par conséquent, la confiance du public dans le CMS."

M. Behnke a intenté une action en justice en 2014. CVS a racheté Aetna quatre ans plus tard.

La loi sur les fausses déclarations (False Claims Act) permet aux dénonciateurs d'intenter des poursuites au nom du gouvernement et de partager les sommes recouvrées, généralement entre 15 % et 30 %.

L'affaire est US ex rel Behnke v CVS Caremark Corp et al, U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania, No. 14-00824.