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Un juge du Nevada prolonge l'interdiction faite à Kalshi d'exploiter un marché de prédictions dans l'État
information fournie par Reuters 04/04/2026 à 01:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Un juge du Nevada a prolongé vendredi l'interdiction faite à l'opérateur de marché de prédiction Kalshi d'offrir des contrats basés sur des événements qui permettraient aux résidents de l'État de placer des paris sur le sport et d'autres sujets sans que l'entreprise n'obtienne une licence de jeu.

À l'issue d'une audience à Carson City, le juge Jason Woodbury a déclaré qu'il émettrait une injonction préliminaire demandée par le Nevada Gaming Control Board, qui interdirait à Kalshi de proposer de tels contrats dans l'État sans licence de jeu.

L'avocat de Kalshi, dont le siège est à New York, a fait valoir que ces contrats constituaient des "swaps" relevant de la compétence exclusive de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, position que l'agence a également adoptée dans le cadre de litiges connexes.

Mais Woodbury n'a pas été convaincu, affirmant que tout comme il pouvait placer un pari de 100 dollars sur un match de baseball par l'intermédiaire d'un opérateur de jeux agréé par l'État, il pouvait également faire la même chose en achetant un contrat sur un événement sportif sur la plateforme de Kalshi.

"Quelle que soit la façon dont vous le découpez, ce comportement est indiscernable", a-t-il déclaré. "J'estime donc, sur la base des arguments présentés, qu'il s'agit d'une activité de jeu interdite à tout non-titulaire de licence." Il a prolongé jusqu'au 17 avril une ordonnance restrictive temporaire de 14 jours qu'il avait émise le 20 mars et qui interdisait l'offre de contrats pour des événements sportifs, électoraux et de divertissement, afin de donner le temps de finaliser les termes d'une injonction qui resterait en place à plus long terme.

Kalshi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le Nevada est le seul État à avoir obtenu du tribunal une interdiction effective à l'encontre de la société new-yorkaise Kalshi, qui est devenue le point central d'une bataille juridique de plus en plus intense sur le pouvoir des États de contrôler les marchés de prédiction.

Des sociétés comme Kalshi permettent aux utilisateurs de leurs marchés de prédiction de faire des paris financiers sur l'issue d'un large éventail d'événements tels que les sports et les élections en négociant des "contrats d'événements". Jeudi, la CFTC a intenté un procès à trois États pour contester leur capacité à réglementer des sociétés comme Kalshi. Parmi ces États figure l'Arizona , qui est devenu le mois dernier le premier État à engager des poursuites pénales contre Kalshi pour avoir exploité une entreprise de jeux d'argent illégale dans l'État. Une injonction émise par un juge du Massachusetts empêchant Kalshi de proposer des contrats pour des événements sportifs dans cet État est en suspens pendant que l'entreprise fait appel.

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