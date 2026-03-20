Un juge du Nevada empêche temporairement Kalshi d'exploiter un marché de prédictions dans l'État

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* Un juge du Nevada émet une ordonnance restrictive temporaire à l'encontre de Kalshi

* La bataille juridique de Kalshi avec le Nevada reflète l'affaire du Massachusetts

* Une audience est prévue le 3 avril pour une éventuelle injonction préliminaire

(Plus de détails sur l'affaire dans les paragraphes 3 à 12) par Nate Raymond

Vendredi, un juge du Nevada a temporairement empêché l'opérateur de marché de prédiction Kalshi de proposer des contrats d'événements qui permettraient aux résidents de l'État de placer des paris financiers sur sa plateforme concernant les sports, les élections et les divertissements.

Le juge Jason Woodbury du tribunal de district de Carson City a émis une ordonnance restrictive temporaire à la demande du Nevada Gaming Control Board, qui empêchera Kalshi de continuer à opérer dans l'État sans licence.

La décision du juge fait suite à une bataille juridique de plusieurs mois menée par Kalshi dans le but d'empêcher le Nevada de devenir le deuxième État à obtenir une décision de justice qui lui interdirait d'opérer dans sa juridiction, dans un contexte d'escalade de la bataille sur la capacité des autorités de régulation des jeux à l'échelle nationale à contrôler les opérateurs de marchés de prédiction.

"Les marchés de prédiction, dans la mesure où ils facilitent les jeux d'argent sans licence, sont illégaux au Nevada, et nous avons le devoir statutaire de protéger le public", a déclaré Mike Dreitzer, président du Nevada Gaming Control Board, dans un communiqué.

Kalshi s'est refusé à tout commentaire.

Les opérateurs de marchés prédictifs comme Kalshi permettent aux utilisateurs de placer des paris financiers sur l'issue d'un large éventail d'événements tels que les sports et les élections en négociant des "contrats d'événements"

Le mois dernier, le Nevada Gaming Control Board a poursuivi Kalshi en justice, alléguant qu'en proposant des contrats sportifs et d'autres contrats événementiels aux utilisateurs par l'intermédiaire de sa plateforme, la société se livrait à une activité de pari en vertu de la législation de l'État du Nevada et qu'elle devait obtenir une licence.

Kalshi a fait valoir que ces contrats relevaient de la compétence exclusive de la Commodity Futures Trading Commission. Sous la présidence de Donald Trump, l'agence a soutenu les marchés de prédiction dans leur lutte juridique contre les affirmations des États selon lesquelles ils sont des opérations de jeu sans licence.

Mais M. Woodbury a rejeté cet argument et a déclaré que la commission conservait le pouvoir de poursuivre l'entreprise en justice. En proposant des contrats d'événements liés au basket-ball universitaire, aux matchs de football professionnel et aux élections, Kalshi exploitait un "pool sportif" au sens de la loi sur les jeux du Nevada, a écrit le juge.

Il a prévu une audience le 3 avril pour déterminer s'il y a lieu d'émettre une injonction préliminaire à plus long terme.

Cette décision fait suite à celle d'un juge du Massachusetts qui, le mois dernier, avait émis une injonction interdisant à Kalshi de proposer des contrats pour des événements sportifs dans cet État . Cette décision a été suspendue pendant que Kalshi fait appel.

Mardi, l'Arizona est devenu le premier État à inculper Kalshi pour exploitation d'une entreprise de jeux illégale, et la société a intenté un procès pour empêcher d'autres États de prendre des mesures d'application.