Un juge californien se prononce contre Sable dans le litige concernant le pipeline de Santa Ynez

Un juge californien a rejeté mardi la demande de la compagnie pétrolière Sable Offshore

SOC.N , basée à Houston, de lever l'ordonnance de cessation et d'abstention de l'État concernant les réparations qu'elle a effectuées sur un système de pipeline terrestre lié au projet de Santa Ynez.

Les actions de la société ont chuté de 26,4 % dans leséchanges avant bourse.

La décision provisoire du juge Thomas Anderle de la Cour supérieure du comté de Santa Barbara constitue un revers majeur pour Sable, dont les activités sont entièrement axées sur le projet Santa Ynez.

Sable a déclaré mercredi que la décision n'affecterait pas les projets de reprise du transport de pétrole par le système de pipelines Las Flores ou de la production de l'unité fédérale de Santa Ynez.

Toutefois, la société a l'intention de faire appel si la Cour supérieure de Santa Barbara adopte la décision.

En mai, la société a redémarré la production de l'une des trois plates-formes offshore de ce projet, près de dix ans après sa fermeture à la suite d'une marée noire sous l'ancien propriétaire Exxon Mobil XOM.N .

Sable a également réparé le système d'oléoduc terrestre Las Flores qui reçoit le brut de Santa Ynez, dans l'espoir de redémarrer la ligne et de vendre le pétrole aux raffineurs de l'État.

Cependant, depuis l'année dernière, la Commission côtière de Californie tente d'empêcher Sable Offshore d'entreprendre les réparations, arguant que l'entreprise n'a pas le bon permis pour cela. En avril, à l'issue d'une audience publique, la Commission a émis une ordonnance de cessation et d'abstention à l'encontre de Sable Offshore, entre autres actions.

Le directeur exécutif de la Commission avait émis deux ordres similaires en novembre et en février derniers.

Cette année, Sable a déposé une requête auprès de la Cour supérieure de Santa Barbara, arguant que la Commission côtière n'était pas habilitée à émettre l'ordre de cessation et d'abstention. Toutefois, la société n'a pas réussi à prouver que la commission avait abusé de son pouvoir discrétionnaire, a écrit M. Anderle dans sa décision provisoire.

M. Anderle tiendra une audience mercredi avant de finaliser sa décision.

Entre-temps, Sable devrait changer de stratégie pour commercialiser le pétrole brut provenant de la plate-forme de Santa Ynez. La semaine dernière, la société a déclaré que les retards dans le redémarrage du système d'oléoduc Las Flores l'obligeraient à utiliser des pétroliers pour transporter le brut de Santa Ynez au lieu de l'oléoduc.

Sable a demandé le soutien du gouvernement fédéral pour la voie des pétroliers et a soumis la semaine dernière un plan de développement et de production actualisé pour Santa Ynez détaillant cette voie au Bureau de gestion de l'énergie océanique du ministère de l'Intérieur des États-Unis, a déclaré la société dans son dossier.