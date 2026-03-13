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Un juge bloque les assignations visant la Fed dans l'enquête contre Jerome Powell
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 20:49

Un tribunal fédéral a suspendu des assignations adressées à la Réserve fédérale dans le cadre d'une enquête pénale visant son président, Jerome Powell. Le juge estime que la procédure des procureurs pourrait relever d'une pression politique sur la banque centrale.

Un juge fédéral du district de Columbia a bloqué des assignations émises contre la Réserve fédérale dans l'enquête pénale menée par la procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, visant Jerome Powell. Dans une décision particulièrement critique, le juge James Boasberg considère que les procureurs n'ont pas démontré l'existence d'un objectif légitime justifiant ces démarches. Selon lui, les éléments du dossier indiquent que l'enquête pourrait avoir été utilisée pour exercer une pression sur le président de la Fed.

Dans sa décision, le magistrat affirme qu'il existe de nombreuses preuves suggérant que les assignations visaient à contraindre Jerome Powell à se conformer aux demandes du président Donald Trump en matière de politique monétaire, notamment une baisse rapide des taux d'intérêt. Il ajoute que le gouvernement n'a présenté aucune preuve d'une infraction pénale commise par Powell, si ce n'est le fait d'avoir déplu au président. La procureure Jeanine Pirro a toutefois annoncé son intention de faire appel de cette décision.

L'affaire intervient dans un contexte politique tendu autour de la direction de la Réserve fédérale. Le sénateur républicain Thom Tillis bloque actuellement la nomination de Kevin Warsh, choisi par Donald Trump pour succéder à Powell, tant que l'enquête n'est pas résolue. Jerome Powell indique avoir été interrogé notamment sur le coût de la rénovation du siège de la Fed et sur son témoignage devant la commission bancaire du Sénat. Sur le réseau X, Thom Tillis a qualifié l'enquête de tentative d'atteinte à l'indépendance de la banque centrale.

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