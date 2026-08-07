Un juge bloque la décision américaine d'ajouter WuXi à la liste des entreprises liées à l'armée chinoise

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Vendredi, un juge américain a interdit au ministère de la Défense d'inscrire la société chinoise de biotechnologie WuXi AppTec Co sur une liste d'entreprises soupçonnées de soutenir l'armée de Pékin, estimant que le gouvernement ne disposait pas de preuves suffisantes pour justifier cette décision.

Le juge fédéral James Boasberg a rendu en juin une ordonnance bloquant l’application de cette désignation à l’encontre de WuXi, après que l’entreprise eut intenté une action en justice.

“Une lettre écarlate envoie un message clair: ne vous approchez pas”, a écrit M. Boasberg, soulignant que depuis lors, les clients et fournisseurs de WuXi ont annulé des contrats, ont mis fin à des relations de longue date et ont transféré leurs activités vers des concurrents.