Un juge bloque la décision américaine d'ajouter WuXi à la liste des entreprises liées à l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: le Pentagone a refusé de commenter (paragraphe 4); réponse de WuXi (paragraphe 5) par David Shepardson et Alexandra Alper

Vendredi, un juge fédéral a interdit au ministère américain de la Défense d’inscrire la société chinoise de biotechnologie WuXi AppTec Co sur une liste d’entreprises soupçonnées de soutenir l’armée de Pékin, estimant que le gouvernement ne disposait pas de preuves suffisantes pour justifier cette décision.

Le juge fédéral de district James Boasberg a rendu en juin une ordonnance bloquant l’application de cette désignation de WuXi, après que l’entreprise eut intenté une action en justice.

"Une lettre écarlate envoie un message clair: ne vous approchez pas", a écrit M. Boasberg, soulignant que depuis lors, les clients et fournisseurs de WuXi avaient annulé des contrats, mis fin à des relations de longue date et transféré leurs activités vers des concurrents.

Le Pentagone n’a pas souhaité faire de commentaire.

Dans un communiqué, WuXi s’est félicitée de la décision du tribunal, affirmant qu’elle "nous soulage des conséquences négatives immédiates" de la désignation du ministère de la Défense pendant la procédure judiciaire. "Nous pensons que les faits, tels qu’ils ont été démontrés dans nos pièces de procédure, l’emporteront après un examen judiciaire objectif et équitable", a déclaré un porte-parole de WuXi.

La société chinoise a indiqué au tribunal qu’elle employait environ 450 personnes aux États-Unis et comptait plus de 1 000 clients américains. La majorité des membres de son conseil d’administration et de sa direction sont des citoyens américains, et les clients américains ont représenté environ 70 % de son chiffre d’affaires l’année dernière, a-t-elle précisé.

Dans sa plainte, WuXi a affirmé que sa désignation en tant qu’entreprise militaire chinoise était arbitraire, capricieuse, non étayée par les faits et "le résultat de pressions politiques".

La plainte de WuXi a été déposée quelques jours après que le Pentagone a élargi, en juin, sa liste noire à 188 entreprises, reflétant la crainte que l’armée chinoise ne fasse appel au secteur privé de ce pays pour réaliser des avancées technologiques, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues entre Pékin et Washington.

En vertu d’une loi américaine récente, le ministère de la Défense ne pourra plus passer de contrats avec les entreprises figurant sur cette liste à compter de la fin de ce mois, ni acheter leurs produits ou services par l’intermédiaire de tiers à partir de 2027. L’inscription sur cette liste n’implique pas de sanctions officielles.

Parmi les autres entreprises ajoutées à la liste figurent la société de commerce électronique Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK et les constructeurs automobiles BYD

002594.SZ et NIO 9866.HK . La liste est mise à jour au moins une fois par an, et les entreprises peuvent demander à en être retirées.

Fondée en 2000, WuXi a déclaré fournir des services de recherche, de développement et de fabrication à plus de 4 000 entreprises des secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie, dont plus de 1 200 clients aux États-Unis. Sa capitalisation boursière s'élève à environ 43 milliards de dollars, selon les données de Reuters.