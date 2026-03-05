 Aller au contenu principal
Un juge approuve l'accord entre Pfizer et la SEC concernant le délit d'initié du fonds spéculatif de Cohen
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a accordé jeudi à Pfizer PFE.N 29 millions de dollars pour résoudre un différend avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis découlant du règlement de délit d'initié conclu en 2013 par le régulateur avec l'ancien fonds spéculatif SAC Capital Management du milliardaire Steven A. Cohen. Le paiement approuvé par le juge de district américain Victor Marrero à Manhattan faisait partie des 75,2 millions de dollars restants du règlement de 601,8 millions de dollars de SAC concernant les transactions sur les fabricants de médicaments Wyeth et Elan par Mathew Martoma, un ancien employé de SAC condamné plus tard à neuf ans de prison pour fraude sur les valeurs mobilières et conspiration. Marrero avait décidé en novembre 2024 que tout l'argent devait aller au Trésor américain parce que Wyeth, que Pfizer a acheté en 2009, n'était pas l'une des victimes de Martoma. Pfizer a fait appel , affirmant qu'elle méritait les 75,2 millions de dollars parce qu'un neurologue qui avait informé Martoma de l'essai d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer en 2008 avait une obligation fiduciaire à l'égard de Wyeth.

Le fabricant de médicaments basé à New York a accepté de renoncer à cet appel en échange des 29 millions de dollars. Le Trésor américain recevra les 46,2 millions de dollars restants.

Steven A. Cohen n'a pas été inculpé au pénal. Il a changé le nom de SAC Capital en Point72 Asset Management en 2014.

