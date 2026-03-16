Un juge américain remet en cause la révision des politiques de vaccination des enfants de Robert F. Kennedy Jr.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge s'oppose au remaniement du calendrier de vaccination des enfants par le CDC

* Le juge bloque 13 des nominations de M. Kennedy au comité consultatif sur les vaccins du CDC

* L'administration Trump avait soutenu que M. Kennedy avait une autorité non révisable

(Les paragraphes 2, 7, 8, 14 et 18 ajoutent un contexte supplémentaire à la décision et à l'annonce du report de la réunion fédérale) par Nate Raymond, Ahmed Aboulenein et Leah Douglas

Un juge fédéral a bloqué lundi des éléments clés des efforts du ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. pour remodeler la politique américaine en matière de vaccins, y compris une mesure visant à réduire le nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants, et à réorganiser un comité consultatif fédéral sur les inoculations.

Le juge du district de Boston, Brian Murphy, s'est rangé du côté de l'Académie américaine de pédiatrie et d'autres groupes médicaux, qui ont déclaré que les régulateurs de la santé avaient agi illégalement pour mettre en œuvre le programme de Kennedy visant à bouleverser les politiques de vaccination et ont averti que les changements réduiraient les taux de vaccination et nuiraient à la santé publique.

La décision de M. Murphy a contraint le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination à reporter une réunion qui devait commencer mercredi, après avoir conclu qu'il n'était pas légalement constitué et bloqué les 13 personnes nommées par M. Kennedy pour en faire partie. Un fonctionnaire du ministère de la santé et des services sociaux dirigé par M. Kennedy a confirmé le report.

Cette décision constitue un revers important pour le calendrier réduit de vaccination des enfants défendu par M. Kennedy, un militant anti-vaccins de longue date nommé l'année dernière par le président Donald Trump pour diriger le HHS.

M. Murphy a déclaré que pendant des décennies, les États-Unis se sont concentrés sur l'éradication et la réduction des maladies à l'aide de vaccins, qui ont été développés par le biais d'une "méthode de nature scientifique et codifiée dans la loi par le biais d'exigences procédurales".

Sous la direction de M. Kennedy, a déclaré M. Murphy, le gouvernement "n'a pas tenu compte de ces méthodes et a ainsi sapé l'intégrité de ses actions".

Le juge, qui a été nommé par le président démocrate Joe Biden, a empêché les 13 membres de l'ACIP nommés par M. Kennedy de continuer à exercer leurs fonctions et a annulé les votes qu'ils avaient pris précédemment pour remodeler les politiques en matière de vaccins.

"Il s'agit d'une grande victoire non seulement pour les vaccins et la santé publique aux États-Unis, mais aussi pour la science", a déclaré Richard Hughes, avocat des plaignants, lors d'une conférence de presse. La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LA DÉCISION INVALIDE LES VOTES DE LA COMMISSION

Les plaignants avaient fait valoir que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies avaient agi illégalement le 5 janvier, lorsqu'ils avaient réduit à 11 le nombre de vaccins infantiles systématiquement recommandés et revu à la baisse les recommandations de vaccination pour six maladies, dont le rotavirus, la grippe et l'hépatite A.

Ils contestent également la décision prise l'année dernière par M. Kennedy de révoquer et de remplacer les 17 experts indépendants qui siégeaient auparavant à l'ACIP, laquelle formule des recommandations qui influencent les pratiques vaccinales et la couverture d'assurance aux États-Unis.

Les plaignants avaient fait valoir que le comité avait été dominé par des personnes alignées sur les opinions anti-vaccinales de M. Kennedy et qu'il avait été constitué en violation des dispositions de la loi sur les comités consultatifs fédéraux (Federal Advisory Committee Act), qui exige qu'il soit équitablement équilibré et libre de toute influence inappropriée.

M. Murphy a déclaré qu'en raison de sa constitution illégale, les votes antérieurs du comité visant à revoir à la baisse les recommandations relatives aux vaccins contre l'hépatite B pour les nouveau-nés et aux vaccins COVID-19 en général étaient également invalides.

"L'ACIP était tombé dans un tel délabrement que tout le monde avait commencé à l'ignorer. Mais ses proclamations avaient encore un poids juridique", a déclaré le Dr Noel Brewer, spécialiste des vaccins à l'université de Caroline du Nord, qui a été exclu du panel lorsque M. Kennedy l'a reconstitué. "Cette décision de justice remet la santé publique sur la bonne voie."

Les avocats du ministère américain de la justice ont fait valoir que, même si le ministère de la santé et des services sociaux accueillait favorablement le débat sur la politique vaccinale, M. Kennedy et ses collaborateurs avaient toute autorité pour la modifier afin de remédier à ce qu'ils considéraient comme une perte de confiance du public dans les vaccins à la suite de la pandémie de COVID-19.

LES FABRICANTS DE VACCINS SE MÉFIENT

Les fabricants de vaccins sont devenus de plus en plus méfiants à l'égard de la politique américaine en matière de vaccins, notamment les fabricants des vaccins à ARNm COVID-19 Pfizer PFE.N , BioNTech 22UAy.DE et Moderna MRNA.O . Les sociétés qui fabriquent d'autres vaccins pour enfants aux États-Unis sont Merck MRK.N , Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L . Les actions de Moderna ont clôturé en hausse de 1,4 % lundi, tandis que d'autres, dont Pfizer, Merck et les actions cotées en bourse du fabricant de médicaments britannique GSK, ont clôturé en légère hausse.

Au fur et à mesure que la politique de Kennedy s'est imposée, les pédiatres ont dû faire face à des parents de plus en plus sceptiques au sujet des vaccins et des traitements médicaux, tandis que près d'une douzaine d'États ont commencé à envisager des changements juridiques qui assoupliraient les exigences en matière de vaccins pour l'inscription à l'école.

Le juge s'est attiré le mépris de M. Trump et de ses alliés pour avoir bloqué à plusieurs reprises des initiatives de l'administration, y compris des parties essentielles de la ligne dure du président républicain en matière d'immigration.