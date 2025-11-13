Un juge américain rejette les requêtes visant à disqualifier les dirigeants et les conseillers impliqués dans la vente aux enchères de Citgo

(Ajout d'une citation et d'un contexte à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Un juge américain a rejeté les requêtes déposées par le Venezuela et Gold Reserve GRZ.V pour le disqualifier, ainsi qu'un officier de justice et deux cabinets de conseil supervisant une vente aux enchères d'actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum, comme l a montré un dossier judiciaire jeudi.

La société minière Gold Reserve, cotée à Toronto, qui a fait une offre dans le cadre de la vente aux enchères, et le propriétaire de Citgo, le Venezuela, ont accusé les sociétés qui conseillent le tribunal d'avoir reçu quelque 170 millions de dollars en honoraires de la part d'affiliés d'Elliott Investment Management, dont l'offre a été recommandée comme gagnante de la vente aux enchères, et de détenteurs d'obligations qui obtiendraient le produit de la vente en conséquence.

Mais leurs requêtes concernant de prétendus conflits d'intérêts ont été rejetées, ce qui permet au processus complexe de vente de PDV Holding, la société mère de Citgo, organisé par le tribunal, d'aller de l'avant pour l'instant.

"Les requêtes sont entachées d'un vice de procédure parce qu'elles n'ont pas été déposées dans les délais et parce qu'elles sont fondées sur des arguments qui ont été abandonnés", a déclaré le juge du Delaware Leonard Stark dans sa décision. Il a également déclaré que les requêtes "manquaient de fondement"

La demande de Gold Reserve de suspendre le processus de vente, y compris l'évaluation par le tribunal de l'offre de 5,9 milliards de dollars d'Amber Energy d'Elliott, recommandée par l'agent Robert Pincus, a également été rejetée.

D'autres actions en justice intentées par Gold Reserve auprès de différents tribunaux américains en vue de suspendre la vente aux enchères, y compris une action devant une cour d'appel, restent en suspens.

Toutefois, le juge Stark a déclaré qu'il avait l'intention de prendre une décision finale sur le gagnant de la vente aux enchères d'ici à la fin du mois de novembre.

La vente aux enchères vise à payer jusqu'à 19 milliards de dollars à 15 créanciers qui demandent une compensation au Delaware pour des défauts de paiement et des expropriations au Venezuela.