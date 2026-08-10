Un juge américain rejette les accusations pénales contre le milliardaire indien Adani

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* Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré en mai qu'il ne poursuivrait plus Gautam Adani pour fraude et corruption

* Le juge a demandé à Gautam Adani si une contrepartie avait été promise en échange de l’abandon des poursuites

* Adani a déclaré qu'il se félicitait de cette décision et qu'il respectait la procédure judiciaire

(Ajout de détails tirés de la décision de justice aux paragraphes 4-5 et 9, ainsi que du commentaire du ministère américain de la Justice au paragraphe 7) par Luc Cohen

Un juge américain a rejeté lundi les accusations pénales portées contre le milliardaire indien Gautam Adani, mais a déclaré que la décision du ministère de la Justice d’abandonner l’affaire de fraude et de corruption était préoccupante. La décision du juge fédéral de district Nicholas Garaufis, basé à Brooklyn, d’accéder à la demande exceptionnelle des procureurs fédéraux de classer l’affaire est intervenue après qu’il eut interrogé ces derniers sur leurs motivations, notamment pour savoir si la promesse faite par Adani en novembre 2024 d’investir 10 milliards de dollars aux États-Unis avait joué un rôle dans la décision d’abandonner les poursuites.

La décision du ministère de la Justice constituait le dernier exemple en date où les procureurs fédéraux avaient cherché à abandonner des poursuites pénales de grande envergure contre des cols blancs au cours du second mandat du président républicain Donald Trump à la Maison Blanche.

En classant sans suite les poursuites contre Adani, le juge Garaufis s’est dit convaincu que la promesse d’investissement n’avait pas pesé dans la décision du ministère de la Justice, et a reconnu que le rôle des juges dans l’examen des décisions des procureurs fédéraux d’abandonner les poursuites était limité. Il a toutefois critiqué le procureur général adjoint principal Trent McCotter pour avoir collaboré avec les avocats de la défense d’Adani afin de décider de classer l’affaire sans consulter les procureurs ni les agents ayant enquêté sur l’affaire. « Les irrégularités dans la décision d’abandonner les poursuites sont préoccupantes », a écrit Garaufis. « McCotter semble avoir fait fi des avis professionnels d’innombrables fonctionnaires issus de divers services fédéraux pour les remplacer par son seul jugement. » Un porte-parole du ministère de la Justice a fait référence à un document déposé le 4 juillet dans lequel McCotter indiquait avoir décidé d’abandonner les poursuites après s’être entretenu avec les avocats de la défense et d’autres juristes du ministère de la Justice, et après avoir mené ses propres recherches et analyses. Dans une déclaration publiée sur X, Gautam Adani a déclaré: « J’accueille la décision du tribunal américain avec humilité et un profond respect pour la procédure judiciaire. » Le juge a précisé que son rejet de l’affaire ne devait pas être interprété comme un accord avec la décision du ministère de la Justice d’abandonner les poursuites, ni comme un avis sur le fond de l’affaire. Il a demandé au ministère de la Justice de lui fournir davantage d’informations afin de l’aider à déterminer s’il convient de rejeter les poursuites à l’encontre d’autres prévenus.

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE AFFIRME QUE L’AFFAIRE EST PRINCIPALEMENT D’ORDRE ÉTRANGER

Adani a été inculpé en 2024 pour avoir accepté de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin qu’une filiale de son groupe Adani obtienne l’autorisation de développer une centrale solaire, puis pour avoir induit en erreur des investisseurs américains en leur fournissant des informations rassurantes sur les pratiques anticorruption de son entreprise. Le groupe Adani a toujours nié toute malversation.

Adani lui-même ne s’est pas présenté devant un tribunal américain pour répondre à ces accusations.

Dans le mémoire déposé le 4 juillet, McCotter a déclaré que cette affaire relevait principalement du droit étranger, qu’elle était difficile à prouver et qu’elle ne correspondait pas aux priorités actuelles de l’agence. Dans le cadre d’un accord distinct concernant les poursuites civiles engagées par la Commission américaine des opérations boursières (SEC), Gautam Adani a accepté de verser 6 millions de dollars et son neveu, Sagar Adani, a accepté de verser 12 millions de dollars. Adani Enterprises Limited ADEL.NS a par ailleurs accepté de verser 275 millions de dollars au ministère américain des Finances pour régler des violations présumées des sanctions contre l’Iran.

LE JUGE ESTIME QUE C’EST « AUX CITOYENS DE DÉCIDER »

Dans son mémoire, McCotter a également réfuté comme étant fausses les informations parues dans les médias selon lesquelles il aurait cherché à classer l’affaire en partie en raison d’une promesse d’Adani d’investir aux États-Unis.

Dans une déclaration sous serment déposée au tribunal le 15 juillet, Adani a reconnu avoir précédemment promis d’investir 10 milliards de dollars aux États-Unis et a indiqué que ses avocats avaient fait savoir au ministère de la Justice, lors de réunions, que cet engagement « pourrait faire partie d’un règlement de ces affaires ». Robert Giuffra, avocat d’Adani, a déclaré dans une déclaration judiciaire du 15 juillet que les prévenus avaient indiqué au ministère de la Justice que le groupe Adani était « disposé » à honorer l’engagement d’investissement d’Adani dans le cadre d’un règlement de l’affaire. Le juge Garaufis a écrit qu’il ne prenait « aucune position quant au bien-fondé ultime des tentatives répétées de Giuffra visant à résoudre cette affaire de corruption par des offres financières ». "Il appartient au public de décider quel effet des offres de ce type ont sur l’administration équitable de la justice et l’État de droit", a écrit le juge.