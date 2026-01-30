Un juge américain rejette les accusations de meurtre et de possession d'armes portées contre le tueur présumé du directeur général, Luigi Mangione

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du juge et du contexte) par Jack Queen

Un juge fédéral de New York a rejeté vendredi les accusations de meurtre et de possession d'armes portées contre le tueur présumé du directeur général de UnitedHealthcare, Luigi Mangione , un coup dur pour les procureurs qui signifie que Mangione ne risque plus la peine de mort s'il est reconnu coupable.

Mangione, 27 ans, avait précédemment plaidé non coupable de meurtre, de possession d'armes et de harcèlement pour avoir prétendument abattu le directeur général de UnitedHealthcare dans le centre de Manhattan en 2024. Les autorités publiques ont condamné ce meurtre choquant, mais Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques des compagnies d'assurance.

La juge du district de Manhattan, Margaret M. Garnett, a déclaré qu'elle rejetait les accusations de meurtre et de possession d'armes parce qu'elles étaient juridiquement incompatibles avec les deux chefs d'accusation de harcèlement dont Mangione fait l'objet. La juge Garnett avait déjà prévu que la sélection du jury commencerait en septembre dans cette affaire.

Mangione a séparément plaidé non coupable des accusations de meurtre, de possession d'armes et de contrefaçon devant le tribunal d'État de Manhattan. Aucune date de procès n'a été fixée.