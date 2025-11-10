 Aller au contenu principal
Un juge américain rejette la demande de la FTC de bloquer l'acquisition d'une société médicale par un fonds d'investissement privé
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement GTCR peut aller de l'avant avec son acquisition du fabricant de revêtements pour appareils médicaux Surmodics' SRDX.O , a décidé lundi un juge fédéral de Chicago, rejetant la tentative de la Commission fédérale du commerce (FTC) de bloquer l'opération.

La FTC a intenté une action en justice pour bloquer l'opération en mars. Il s'agissait de la première action en justice visant à bloquer une fusion au cours du second mandat du président Donald Trump.

SURMODICS
27,2700 USD NASDAQ +1,79%
