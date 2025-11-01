Un juge américain ordonne aux fabricants de médicaments de faire face à une action en justice pour entente sur les prix des médicaments dermatologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a déclaré vendredi que 36 fabricants de médicaments et leurs dirigeants devaient répondre à la quasi-totalité des plaintes déposées dans le cadre d'un procès antitrust intenté par la plupart des États américains, qui les accusent d'avoir conspiré pour fixer les prix de 80 médicaments génériques.

Le juge en chef Michael Shea, du tribunal fédéral de district du Connecticut, a rejeté les allégations selon lesquelles 45 États, le district de Columbia et quatre territoires américains avaient attendu trop longtemps pour déposer des plaintes fédérales antitrust, et n'avaient pas respecté les délais officiels pour déposer des plaintes similaires en vertu des lois de l'État.

Menés par le Connecticut, les États ont accusé les fabricants de médicaments, dont Pfizer PFE.N , Perrigo PRGO.N et Sandoz SDZ.S , d'avoir conspiré pour augmenter les prix, limiter la concurrence et répartir les clients pour les médicaments, principalement pour les affections cutanées, entre 2009 et 2016.

Dans une décision de 130 pages, M. Shea a déclaré que les défendeurs n'avaient pas démontré que les États avaient "manqué de diligence" dans la poursuite de leur affaire, citant des preuves que les défendeurs avaient mené des "actes affirmatifs" pour dissimuler leur collusion présumée.

"Un juré raisonnable pourrait estimer que le fait pour les défendeurs d'accuser l'offre, de faire des offres non compétitives et d'invoquer faussement les coûts de production pour justifier l'augmentation des prix visait à dissimuler leur prétendue conspiration", a écrit le juge basé à Hartford.

Les avocats de Pfizer, Perrigo et Sandoz n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures d'ouverture du marché. Une porte-parole du procureur général du Connecticut, William Tong, n'a pas répondu immédiatement à une demande similaire.

Les noms de marque de certains produits concernés par l'affaire comprennent le Differin, médicament contre l'acné, le Lotrimin AF Cream, médicament antifongique, et le Ritalin, médicament contre le trouble déficitaire de l'attention et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

L'affaire est: Connecticut et al c. Sandoz Inc et al, U.S. District Court, District of Connecticut, No. 20-00802.