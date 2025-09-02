Un juge américain ordonne à Google de partager ses données de recherche avec ses concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du cours de l'action, de détails sur l'entreprise et du contexte sectoriel, paragraphes 1 à 4)

Google a déclaré que le partage des données reviendrait à divulguer sa propriété intellectuelle

L'entreprise évite la vente forcée de Chrome

Google a déclaré qu'il ferait appel dans cette affaire

Les actions d'Alphabet en hausse de près de 7 %

par Jody Godoy

Un juge a statué largement en faveur de Google, le groupe Alphabet GOOGL.O , mardi, rejetant la tentative des procureurs américains d'obliger la société à vendre son populaire navigateur Chrome et son système d'exploitation Android, mais obligeant le géant de la technologie à partager des données avec ses concurrents pour ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de près de 6,7 % dans les échanges prolongés de mardi, les investisseurs se réjouissant de la décision du juge.

Si le partage des données avec les concurrents renforcera les rivaux de Google dans son activité publicitaire, qui domine le marché, le fait de ne pas avoir à vendre Chrome ou Android élimine une préoccupation majeure pour les investisseurs qui les considèrent comme des pièces maîtresses de l'activité globale de Google. La décision a également été un soulagement pour Apple AAPL.O et d'autres fabricants d'appareils et de navigateurs web, qui, selon le juge du district américain Amit Mehta, peuvent continuer à recevoir de Google des paiements au titre du partage des recettes publicitaires pour les recherches effectuées sur leurs appareils. Google verse à Apple 20 milliards de dollars par an, selon les analystes de Morgan Stanley l'année dernière . Google a déclaré précédemment qu'il prévoyait de faire appel , ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler des années avant que l'entreprise ne soit tenue de donner suite à la décision. La directrice générale de Google, Sundar Pichai, s'est inquiétée lors du procès en avril que les mesures de partage des données demandées par le ministère américain de la justice pourraient permettre aux rivaux de Google de procéder à une rétro-ingénierie de sa technologie. Cette décision est le résultat d'une bataille juridique de cinq ans entre l'une des entreprises les plus rentables au monde et son pays d'origine, les États-Unis, où le juge Mehta a statué l'année dernière que l'entreprise détenait un monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité connexe. Lors du procès en avril, les procureurs ont plaidé pour des mesures correctives de grande envergure pour rétablir la concurrence et empêcher Google d'étendre sa domination dans le domaine de la recherche à l'intelligence artificielle .

Google a déclaré que les propositions iraient bien au-delà de ce qui est légalement justifié et qu'elles céderaient sa technologie à ses concurrents.

Outre l'affaire de la recherche, Google est impliqué dans des litiges concernant sa position dominante sur d'autres marchés. L'entreprise a récemment déclaré qu'elle continuerait à se battre contre une décision l'obligeant à réorganiser son magasin d'applications dans le cadre d'un procès remporté par Epic Games, le créateur de "Fortnite". Par ailleurs, Google devrait être jugé en septembre pour déterminer les mesures à prendre dans une autre affaire intentée par le ministère de la Justice, dans laquelle un juge a estimé que l'entreprise détenait des monopoles illégaux dans le domaine de la technologie de la publicité en ligne.

Les deux affaires du ministère de la Justice contre Google s'inscrivent dans le cadre d'une répression bipartisane plus large des États-Unis contre les entreprises de Big Tech, qui a commencé pendant le premier mandat du président Donald Trump et comprend des affaires contre Meta Platforms META.O , Amazon

AMZN.O et Apple AAPL.O .