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Un juge américain fixe la date d'une audience dans l'affaire Halkbank alors que le ministère public demande le rejet de l'affaire
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 20:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du calendrier des audiences et du contexte)

Un juge américain a fixé une audience à mercredi dans l'affaire pénale américaine contre Halkbank HALK.IS , selon des documents judiciaires publiés vendredi, après que les procureurs ont déclaré qu'ils cherchaient à faire annuler leur acte d'accusation contre l'établissement bancaire turc.

* Le juge fédéral américain Richard Berman a fixé l'audience à 9 h EDT (13 h GMT) au tribunal fédéral de Manhattan.

* Halkbank a été inculpée en 2019 pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions américaines. Elle a plaidé non coupable.

* En mars, les procureurs ont déclaré avoir conclu un accord avec Halkbank pour abandonner les poursuites en échange de l'interdiction par la banque de toute transaction profitant à l'Iran et de l'embauche d'un contrôleur chargé de vérifier sa conformité aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

* Cet accord a fait monter en flèche le cours de l'action Halkbank à la Bourse d'Istanbul.

* Berman a suspendu l'affaire pendant 90 jours afin de donner à Halkbank la possibilité de démontrer sa conformité.

* Mercredi, les procureurs ont demandé à Berman de classer l'affaire sans suite, car l'examen des pratiques de Halkbank réalisé par Ernst & Young n'a révélé aucun cas de non-conformité.

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