Un juge américain fixe à septembre la sélection du jury dans le procès de l'assassinat du directeur général Luigi Mangione

(Mises à jour pour changer le titre) par Jack Queen

Un juge fédéral a déclaré vendredi que la sélection du jury commencerait début septembre dans le cadre du procès pour meurtre de Luigi Mangione, l'homme accusé d'avoir abattu un cadre d'une compagnie d'assurance maladie à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan.

Mangione, 27 ans, est accusé d'avoir abattu Brian Thompson, directeur général de l'unité d'assurance maladie de UnitedHealth Group UNH.N , sur un trottoir de Midtown Manhattan en décembre 2024. Les autorités publiques ont condamné l'assassinat, mais Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour certains critiques des coûts élevés des soins de santé aux États-Unis et des pratiques des assureurs.

Lors d'une audience à Manhattan, la juge de district Margaret Garnett a déclaré qu'elle fixerait provisoirement une date pour la sélection du jury au cours de la première semaine de septembre, le début de la phase de présentation des preuves dépendant de la décision d'autoriser ou non les procureurs à requérir la peine de mort.

Mangione, habillé en tenue de prisonnier pour l'audience de vendredi dans une salle d'audience remplie de spectateurs, avait plaidé non coupable d'accusations fédérales de meurtre, de harcèlement et d'usage d'armes, et était derrière les barreaux en attendant son procès.

Les avocats de Mangione ont fait valoir lors de l'audience que l'accusation de meurtre par arme à feu - la seule qui soit passible de la peine de mort - devrait être rejetée parce que les procureurs n'ont pas rempli les conditions légales requises pour une telle accusation.

Mme Garnett examine séparément la demande de M. Mangione de rejeter l'acte d'accusation et d'empêcher les procureurs de requérir la peine de mort parce qu'ils auraient violé ses droits constitutionnels. Elle a indiqué qu'elle rendrait une décision écrite à une date ultérieure.

La peine de mort à New York a été déclarée inconstitutionnelle en 2004, mais l'interdiction s'applique aux affaires de l'État et non aux affaires fédérales. M. Mangione doit également répondre d'accusations criminelles au niveau de l'État , notamment de meurtre, et pourrait être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable.

La date du procès n'a pas encore été fixée.