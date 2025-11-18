 Aller au contenu principal
Un juge américain estime que les achats d'Instagram et de WhatsApp par Meta n'ont pas étouffé la concurrence
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression du mot "juge" au paragraphe 4, ajout de mots clés pour les clients des médias) par Jody Godoy

Un juge fédéral a statué en faveur de Meta Platforms META.O mardi, affirmant que la société n'avait pas illégalement étouffé la concurrence en achetant Instagram et WhatsApp, donnant à Big Tech sa première victoire décisive contre la répression antitrust lancée lors du premier mandat du président Donald Trump. La décision est un revers majeur pour la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui poursuit une affaire antitrust distincte contre Amazon.com AMZN.O . L'agence cherchait à forcer Meta à restructurer ou à vendre Instagram et WhatsApp afin de rétablir la concurrence entre les réseaux de médias sociaux. Meta a fait valoir lors du procès que l'achat d'entreprises excellant dans les nouvelles fonctionnalités au lieu de construire des produits concurrents était une stratégie commerciale valable, et que la FTC avait ignoré la pression concurrentielle exercée par TikTok de ByteDance, YouTube de Google et l'application de messagerie d'Apple, entre autres. Le juge de district James Boasberg, qui a rendu la décision, a reconnu l'année dernière qu'il serait difficile pour la FTC de gagner cette affaire, déclarant que les arguments de l'agence "poussent parfois les précédents antitrust grinçants de ce pays jusqu'à leurs limites". L'affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression antitrust plus large contre les grandes entreprises technologiques aux États-Unis. La FTC poursuit séparément une affaire antitrust contre Amazon.com, tandis que le ministère de la Justice a déposé des plaintes contre Google (Alphabet) et Apple AAPL.O .

