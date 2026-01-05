Un juge américain estime qu'Amazon doit faire face à une action en justice pour prix abusifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les consommateurs affirment qu'Amazon a gonflé les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité

Le juge a estimé que la défense d'Amazon n'était pas convaincante

Amazon n'est pas immédiatement disponible pour un commentaire

Un juge américain a rejeté lundi la demande d'Amazon.com AMZN.O de rejeter un projet de plainte collective accusant le distributeur en ligne d'avoir pratiqué des prix abusifs pendant la pandémie de COVID-19. Le juge du district de Seattle, Robert Lasnik, a jugé "non convaincante" l'allégation selon laquelle les lois de protection des consommateurs de l'État de Washington étaient vagues en ce qui concerne les prix et ne couvraient pas les prix abusifs présumés. M. Lasnik a déclaré qu'il était plausible de déduire que les pénuries de produits, les directives de santé publique et le passage à l'achat en ligne ne laissaient pas aux consommateurs "d'autre choix que d'acheter chez Amazon malgré les prix prétendument déloyaux pratiqués par l'entreprise". Les consommateurs ont accusé Amazon de ne pas avoir empêché les vendeurs d'utiliser sa plateforme pour pratiquer des prix "manifestement illégaux" pour des produits alimentaires et d'autres produits de base. Ils ont également déclaré qu'Amazon gonflait les prix de ses propres produits pour "profiter des consommateurs qui en ont désespérément besoin". Selon la plainte, les prix ont augmenté de 233 % pour les comprimés anti-douleur Aleve, de 1 044 % pour le papier toilette Quilted Northern, de 1 523 % pour le bicarbonate de soude Arm & Hammer et de 1 800 % pour certains masques de protection. Amazon et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Steve Berman, avocat des plaignants, a qualifié la décision de "victoire importante pour les consommateurs". Il a également déclaré que des documents internes d'Amazon démontraient que le distributeur savait ce qu'étaient les prix abusifs et qu'il avait assuré aux procureurs généraux des États qu'il essayait de les empêcher. L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts pour les personnes qui ont payé des prix "injustes" pour de la nourriture et d'autres biens de consommation sur Amazon entre le 31 janvier 2020 et le 20 octobre 2022, date à laquelle Washington et d'autres États ont mis fin à l'état d'urgence lié au COVID.