Un juge américain empêche le Tennessee d'interdire les contrats de Kalshi pour des événements sportifs
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Un juge fédéral a temporairement empêché les autorités de régulation des jeux du Tennessee d'interdire à l'opérateur de marchés de prédiction Kalshi de proposer des contrats d'événements dans l'État qui, selon eux, constituent une forme illégale de paris sportifs.

La juge du district de Nashville, Aleta Trauger, a émis une ordonnance de restriction temporaire lundi, empêchant le Tennessee Sports Wagering Council et le procureur général de l'État d'appliquer les lois de l'État sur les jeux et les paris sportifs à l'encontre de Kalshi.

La société a demandé cette ordonnance après que le conseil, qui réglemente les paris sportifs dans le Tennessee, a envoyé vendredi à Kalshi une lettre de cessation et de désistement lui demandant de mettre fin à son "opération de jeu illégale" sous peine de sanctions pénales et civiles.

Kalshi, dont le siège est à New York, offre à ses utilisateurs la possibilité de tirer profit de pronostics sur des événements allant du sport et du divertissement à la politique et à l'économie. Il a commencé à proposer des contrats sur les événements sportifs au niveau national en janvier 2025.

L'autorité de régulation de l'État a déclaré que Kalshi proposait des paris sportifs sans licence, en violation des lois et règlements du Tennessee, notamment ceux qui interdisent aux personnes de moins de 21 ans de parier sur les résultats des matchs.

Dans une action en justice, Kalshi a fait valoir que le Tennessee tentait inconstitutionnellement d'interdire la transaction de contrats sportifs sur sa plateforme, un marché réglementé uniquement par la Commodity Futures Trading Commission (Commission fédérale des marchés à terme).

Dans une brève ordonnance, la juge a déclaré que Kalshi avait toutes les chances d'obtenir gain de cause sur le fond. Elle a prévu une audience le 26 janvier pour déterminer si elle devait émettre une injonction préliminaire de plus longue durée.

Kalshi et le conseil n'ont pas répondu aux demandes de commentaires mardi.

Kalshi est en litige avec au moins huit États qui l'accusent de violer leurs lois sur les jeux en offrant aux utilisateurs la possibilité de parier sur les résultats d'événements sportifs tels que le football et le basket-ball sans licence.

La société est enregistrée auprès de la CFTC en tant que marché contractuel désigné, et elle soutient que l'autorité fédérale de régulation a une compétence exclusive sur les contrats d'événements qui sont négociés sur sa plateforme.

Sa position a subi un revers juridique majeur en novembre, lorsqu'un juge fédéral du Nevada, leader en matière de réglementation des jeux d'argent, a estimé que la société était soumise aux règles de cet État en matière de jeux d'argent. Kalshi fait appel.

