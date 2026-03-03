 Aller au contenu principal
Wall Street s'inquiète des conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient
information fournie par AFP 03/03/2026 à 22:09

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, se remettant toutefois en partie des fortes pertes du début de séance, crispée par les craintes d'une guerre prolongée au Moyen-Orient et des répercussions sur l'économie américaine.

Le Dow Jones a reculé de 0,83%, l'indice Nasdaq a perdu 1,02% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,94%.

S&P GLOBAL
444,000 USD NYSE +0,23%
