Wall Street s'inquiète des conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, se remettant toutefois en partie des fortes pertes du début de séance, crispée par les craintes d'une guerre prolongée au Moyen-Orient et des répercussions sur l'économie américaine.

Le Dow Jones a reculé de 0,83%, l'indice Nasdaq a perdu 1,02% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,94%.

