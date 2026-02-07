Un juge américain débloque le financement du projet de tunnel de la ville de New York, d'une valeur de 16 milliards de dollars

L'administration Trump a gelé 205 millions de dollars de financement fédéral depuis octobre

Les démocrates critiquent la demande de Donald Trump de renommer les monuments en son nom en échange d'un financement

La suspension affecterait 1 000 travailleurs et pourrait menacer l'infrastructure ferroviaire

(Refonte avec la décision du juge, ajout de détails sur la décision et le contexte de l'affaire dans les paragraphes 3 à 9) par Jack Queen et David Shepardson

Vendredi, un juge fédéral de New York a débloqué les fonds retenus par l'administration du président américain Donald Trump pour un projet de 16 milliards de dollars visant à rénover les infrastructures ferroviaires essentielles dans l'État de New York et le New Jersey. Le projet Gateway prévoit la construction d'un nouveau tunnel ferroviaire de banlieue entre Manhattan et le New Jersey et la réparation d'un tunnel centenaire utilisé par plus de 200 000 voyageurs et 425 trains chaque jour. L'actuel tunnel de l'Hudson a été fortement endommagé par l'ouragan Sandy en 2012 et nécessite de fréquentes réparations d'urgence qui perturbent les déplacements sur la ligne ferroviaire de passagers la plus utilisée du pays. La juge Jeannette Vargas, du district de Manhattan, a rendu sa décision quelques heures après que les États de New York et du New Jersey eurent annoncé que la construction serait interrompue faute de financement. La Maison-Blanche et le ministère des transports n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur cette décision. Les États ont déclaré, dans une action en justice intentée le 3 janvier , que l'administration républicaine de Donald Trump avait gelé les fonds dans le cadre d'un "acte effronté de rétribution politique" contre leurs dirigeants démocrates. Ils ont déclaré qu'un arrêt de travail retarderait un projet d'infrastructure crucial, nuirait à leurs économies et leur ferait supporter les coûts liés à la sécurisation des sites de construction à l'arrêt. L'administration Trump a retenu 205 millions de dollars de remboursements pour le projet depuis le 1er octobre. Donald Trump aurait exigé que l'aéroport de Washington Dulles et la gare Penn de New York soient rebaptisés en son honneur en échange du déblocage des fonds, ce qui a suscité de vives critiques de la part des démocrates. Le 30 septembre, le ministère des transports a déclaré qu'il gelait les fonds dans l'attente d'un examen de la conformité du projet avec les nouvelles interdictions relatives aux considérations fondées sur la race et le sexe dans les décisions de passation de marchés. La Gateway Development Commission a informé le ministère qu'elle avait procédé à des changements et à un examen pour s'assurer du respect de la réglementation, mais elle n'a pas eu de réponse, selon l'action en justice.

Gateway a déclaré que la suspension entraînerait l'inactivité de 1 000 ouvriers du bâtiment et que la décision de Donald Trump avait mis en danger les passagers qui devaient compter sur une "infrastructure ferroviaire centenaire en décomposition"

Gateway avait précédemment déclaré que les travaux étaient déjà suspendus.

LES DÉMOCRATES CRITIQUENT DONALD TRUMP POUR AVOIR RETENU DES FONDS

Le mois dernier, Donald Trump a demandé au sénateur américain Chuck Schumer de soutenir le changement de nom de l'aéroport de Washington Dulles et de Penn Station, mais le démocrate new-yorkais a dit à la Maison Blanche qu'il n'avait pas le pouvoir de les renommer, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire et le bureau de Chuck Schumer s'est refusé à tout commentaire.

Le sénateur américain Cory Booker, un démocrate du New Jersey, a déclaré lors d'une conférence de presse près du projet vendredi que Donald Trump tenait le tunnel en otage parce qu'il "semble vouloir mettre son nom sur tout" Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président républicain a apposé son nom sur des bâtiments importants de Washington, une classe de navires de guerre de la Marine en projet, un programme de visas pour les étrangers fortunés, un site web de médicaments sur ordonnance géré par le gouvernement et des comptes d'épargne fédéraux pour les enfants.

La sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a qualifié de ridicule la suggestion de Donald Trump.

"Ces droits d'appellation ne sont pas négociables, pas plus que la dignité des New-Yorkais ... . Le président continue de faire passer son propre narcissisme avant les emplois syndicaux bien rémunérés que ce projet offre et l'impact économique extraordinaire que le tunnel Gateway apportera"

Le projet a bénéficié d'un soutien fédéral d'environ 15 milliards de dollars sous l'ancien président Joe Biden. Près de 2 milliards de dollars ont été dépensés jusqu'à présent.