Un juge américain bloque la loi texane sur l'âge des utilisateurs d'applications destinée à protéger les enfants

Un juge fédéral au Texas a empêché mardi le Texas d'appliquer une nouvelle loi d'État visant à protéger les enfants en exigeant des magasins d'applications et des développeurs qu'ils vérifient l'âge des utilisateurs, une victoire pour Apple AAPL.O , Google d'Alphabet GOOGL.O et d'autres entreprises technologiques. Le juge de district américain Robert Pitman, à Austin, a émis une injonction préliminaire contre l'App Store Accountability Act de l'État, estimant que la mesure violait probablement les protections de la Constitution des États-Unis en matière d'expression dans le cadre du Premier Amendement. La loi, qui devait entrer en vigueur en janvier, devait exiger le consentement parental pour le téléchargement d'applications ou les achats intégrés pour les utilisateurs âgés de moins de 18 ans. La décision de Robert Pitman a été une victoire pour la Computer & Communications Industry Association, qui avait intenté un procès pour empêcher l'entrée en vigueur de la loi. L'ordonnance a constitué un revers pour le Texas et ses efforts pour réglementer l'utilisation des smartphones par les enfants et les adolescents, dans le cadre d'une campagne de répression plus large menée par certains États américains pour lutter contre les effets potentiellement néfastes des médias sociaux sur les jeunes. L'Australie est devenue ce mois-ci le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Le bureau du procureur général du Texas n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans un document déposé au tribunal, le bureau a déclaré qu'il allait contester l'ordonnance de Robert Pitman en faisant appel auprès de la 5e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans.

Robert Pitman a reconnu les préoccupations concernant la sécurité des enfants en ligne, mais il a déclaré que, « aussi convaincantes que soient les préoccupations politiques et aussi généralisé que soit l'accord sur la nécessité de traiter le problème, le tribunal reste lié par la règle de droit ».

L'Association de l'industrie des ordinateurs et des communications (Computer & Communications Industry Association), basée à Washington, D.C., s'est félicitée de l'ordonnance.

Celle-ci « préservera les droits du Premier Amendement des magasins d'applications, des développeurs d'applications, des parents et des jeunes utilisateurs d'Internet », a déclaré Stephanie Joyce, qui dirige le centre de contentieux de l'association. « Elle protège également le droit inviolable des parents à faire preuve de discernement pour protéger leurs enfants en ligne à l'aide de la myriade d'outils fournis par nos membres. »

Google et Apple, qui n'étaient pas plaignants, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Computer & Communications Industry Association a déclaré que la loi aurait imposé aux magasins d'applications, aux développeurs, aux mineurs et aux parents des charges totalement disproportionnées par rapport aux dommages que les décideurs politiques tentaient de réparer. »