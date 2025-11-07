Un juge américain approuve la décision de l'administration Trump d'abandonner les poursuites pénales contre Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Boeing avait accepté de plaider coupable sous l'administration Biden

*

Les avocats des familles des victimes de l'accident du 737 MAX déclarent qu'ils vont faire appel

*

Le ministère de la Justice défend l'accord, affirmant qu'il a permis d'éviter des procédures judiciaires prolongées

(Ajout d'une déclaration du gouvernement au paragraphe 5, l'avocat des familles envisageant de faire appel) par David Shepardson

Un juge américain a approuvé la demande du ministère de la Justice de l'administration Trump de classer une affaire pénale contre Boeing BA.N , permettant au constructeur d'avions d'éviter les poursuites sur une accusation découlant de deux accidents mortels d'avions 737 MAX qui ont tué 346 personnes, mais il a sévèrement critiqué la décision du gouvernement.

Le juge Reed O'Connor, du tribunal de district américain de Fort Worth, au Texas, n'était pas d'accord avec le ministère sur le fait que le classement de l'affaire, qui avait été poursuivie par l'administration Biden et avait initialement abouti à un aveu de culpabilité, était dans l'intérêt du public.

O'Connor a déclaré en 2023 que "le crime de Boeing peut à juste titre être considéré comme le crime d'entreprise le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis".

Mais jeudi, le juge a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de rejeter la décision du gouvernement de conclure un accord avec Boeing, même s'il a déclaré que cet accord "ne garantit pas la responsabilité nécessaire pour assurer la sécurité des passagers aériens".

Boeing a déclaré qu'il respecterait les obligations de son accord avec le ministère de la Justice.

"Nous nous engageons également à poursuivre les efforts considérables que nous avons déployés en tant qu'entreprise pour renforcer nos programmes de sécurité, de qualité et de conformité", a-t-il ajouté.

Le ministère de la Justice a rejeté les critiques formulées par le juge. "Plutôt que de permettre un litige prolongé, cet accord apporte une finalité aux victimes et oblige Boeing à agir maintenant", a déclaréun porte-parole. "Nous sommes convaincus que cette solution est la plus juste".

BOEING AVAIT ACCEPTÉ DE PLAIDER COUPABLE

L'année dernière, Boeing avait accepté de plaider coupable à une accusation de complot de fraude criminelle après les crashs mortels de 737 MAX en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019.

Mais la finalisation d'un accord a été retardée lorsque O'Connor, qui a l'habitude de statuer en faveur des causes conservatrices, a soulevé des questions sur un élément de l'accord de l'administration Biden. L'accord stipulait que le ministère de la Justice respecterait son "engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion" lors de la sélection d'un contrôleur indépendant chargé d'auditer Boeing.

Après l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump , le ministère de la Justice a fait volte-face en mai et a renoncé à demander un plaidoyer de culpabilité.

Admettre une accusation criminelle aurait potentiellement menacé la capacité de Boeing à obtenir des contrats gouvernementaux lucratifs avec des organismes tels que le ministère américain de la Défense et la NASA, bien que les agences gouvernementales puissent renoncer à toute restriction.

En septembre, M. O'Connor a tenu une audience de trois heures pour examiner les objections à l'accord, remettant en question la décision du gouvernement d'abandonner l'exigence selon laquelle Boeing devait se soumettre à la surveillance d'un contrôleur indépendant pendant trois ans et d'engager à la place un consultant en matière de conformité.

Il a entendu les objections angoissées des proches de certaines des personnes tuées dans les accidents survenus en Indonésie en 2018 et en Éthiopie en 2019 concernant l'accord de non-poursuite.

Un avocat des familles a déclaré jeudi qu'elles déposeraient rapidement un appel.

Dans sa décision de jeudi, M. O'Connor a noté que la position du gouvernement semblait avoir évolué au fil du temps.

"Boeing a commis des crimes suffisants pour justifier des poursuites, n'a pas réussi à remédier à son comportement frauduleux de son propre chef au cours de l'(accord de poursuites différées), ce qui a justifié un plaidoyer de culpabilité et l'imposition d'un contrôleur indépendant, mais maintenant Boeing va remédier à cette culture dangereuse en retenant les services d'un consultant de son choix", a-t-il déclaré.

M. O'Connor a déclaré que les familles avaient raison d'affirmer que "cet accord ne garantit pas la responsabilité nécessaire pour assurer la sécurité des passagers aériens".

Le gouvernement a fait valoir que Boeing s'était amélioré et que l'Administration fédérale de l'aviation exerce une surveillance accrue. Boeing et le gouvernement ont soutenu qu'O'Connor n'avait pas d'autre choix que de classer l'affaire à la lumière de leur accord de non-poursuite.

Dans le cadre de cet accord, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'indemnisation des victimes des deux accidents mortels du 737 MAX, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de plus de 455 millions de dollars destinés à renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité de l'entreprise.

En septembre, la FAA a proposé d'infliger à Boeing une amende de 3,1 millions de dollars pour une série de violations des règles de sécurité, y compris des actions liées à l'urgence en vol du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024, et pour avoir interféré avec l'indépendance des responsables de la sécurité.