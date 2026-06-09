Un juge américain approuve l'accord de 38 milliards de dollars conclu entre Visa et Mastercard concernant les commissions sur les transactions par carte

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* Le juge juge l'accord révisé équitable, raisonnable et satisfaisant

* Les associations de détaillants s'y sont opposées, invoquant des coûts élevés et une perte potentielle de revenus

* L'accord réduit les commissions sur les transactions par carte pendant cinq ans et met fin à la règle « Honor All Cards »

(Ajout des commentaires du juge et tentatives d'obtenir des commentaires aux paragraphes 2 et 7) par Jonathan Stempel

Un juge américain a donné mardi son accord préliminaire à l'accord révisé de 38 milliards de dollars conclu par Visa V.N et Mastercard MA.N avec les commerçants qui accusaient les réseaux de cartes de facturer des frais trop élevés pour le traitement des paiements par carte de crédit.

Le juge fédéral Brian Cogan, à Brooklyn, New York, a conclu que l'accord était "équitable, raisonnable et adéquat".

Il a rendu sa décision près de deux ans après qu’un autre juge eut rejeté un accord proposé de 30 milliards de dollars, jugé trop modeste.

L'accord annoncé en novembre visait à mettre fin à un litige qui avait débuté en 2005, lorsque des commerçants avaient accusé Visa, Mastercard et des banques de s'être entendues pour enfreindre les lois de la concurrence américaines, notamment par le biais de la perception de "frais de transaction".

Certaines associations professionnelles, notamment la National Retail Federation, la Merchants Payments Coalition et la National Association of Convenience Stores, se sont également opposées à l'accord révisé.

Ils ont déclaré que cela laisserait aux commerçants le choix cornélien de payer trop cher pour accepter les cartes de fidélité populaires qui dominent le marché des cartes, ou de perdre des revenus en ne les acceptant pas.

Aucun de ces groupes n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Visa et Mastercard n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

Parmi les opposants figurait également Walmart WMT.O , qui a qualifié l'accord de "cadeau" fait à Visa et Mastercard car il leur permettait de pérenniser un comportement anticoncurrentiel qui perdure depuis plus de 30 ans "sans craindre d'être contestés par les grands commerçants nationaux".

Parmi les partisans de l'accord figurait l'Electronic Payments Coalition, qui compte parmi ses membres les réseaux de cartes et de grands émetteurs tels que Bank of America BAC.N , Capital One COF.N , Chase JPM.N et Citibank C.N .

Les commissions sur les transactions par carte , également appelées commissions d'interchange, ont totalisé 118,8 milliards de dollars pour Visa et Mastercard aux États-Unis en 2025, contre 111,2 milliards en 2024 et 25,6 milliards en 2009, selon la Merchants Payments Coalition. La commission moyenne s'élevait à 2,36 %.

L'ACCORD PROPOSE UNE BAISSE DES FRAIS POUR CINQ ANS

Le dernier accord prévoit que Visa et Mastercard réduisent les frais de transaction de 0,1 point de pourcentage pendant cinq ans, tandis que les taux standard pour les consommateurs seraient ramenés à un maximum de 1,25 % pendant huit ans.

Les commerçants disposeraient de plus d'options pour imposer des surcoûts aux clients et pourraient choisir d'accepter ou non certaines catégories de cartes. Ces catégories comprenaient les cartes commerciales, les cartes grand public haut de gamme — dont de nombreuses cartes de fidélité — et les cartes grand public standard.

Les partisans de l'accord ont déclaré que cette disposition mettrait fin à la règle "Honor All Cards" (accepter toutes les cartes), qui obligeait les commerçants à accepter toutes les cartes Visa et Mastercard ou aucune.

Deux experts engagés par les plaignants, l’économiste Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, et le professeur Keith Leffler de l’université de Washington, ont déclaré que ces changements pourraient permettre aux commerçants d’économiser 38 milliards de dollars d’ici 2031 et générer 224 milliards de dollars d’avantages au total, y compris pour les consommateurs.

L'accord de 30 milliards de dollars aurait réduit les commissions sur les transactions de 0,07 point de pourcentage sur cinq ans et permis davantage de surcoûts.

En rejetant cet accord en juin 2024, la juge fédérale Margo Brodie a déclaré que les frais auraient tout de même été supérieurs à ce qu’ils auraient été en l’absence de toute violation des lois de la concurrence.

Elle a également déclaré que l'accord précédent imposait à tort aux commerçants la règle "Honor All Cards" (accepter toutes les cartes).

Walmart et d’autres opposants ont qualifié ces changements d’illusoires car les commerçants auraient toujours dû "accepter tous les émetteurs" d’un réseau donné — ce qui signifie, par exemple, qu’ils ne pourraient pas accepter les cartes d’une banque et refuser celles d’une autre.