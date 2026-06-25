Un jeu à 80 dollars mais sans disque: les préventes sont lancées pour "Grand Theft Auto VI"

Le jeu vidéo le plus attendu de l'année, "Grand Theft Auto VI", est désormais disponible en prévente dans la plupart du monde, sans l'explosion de prix redoutée ( AFP / Chris DELMAS )

Le jeu vidéo le plus attendu de l'année, "Grand Theft Auto VI", est désormais disponible en prévente dans la plupart des pays du monde, sans l'explosion de prix redoutée, mais l'absence de disque dans la boîte, rédhibitoire pour le marché de l'occasion, fait débat.

Les préventes se sont ouvertes jeudi à minuit dans chaque pays, fuseau par fuseau: les boutiques en ligne affichent désormais le jeu de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Europe en passant par le Japon. Seuls les Amériques manquent encore à l'appel.

Treize ans après "GTA V", le nouvel opus de la saga de gangsters de l'éditeur américain Rockstar Games s'annonce comme le "plus grand lancement jamais réalisé dans le domaine du divertissement", dépassant "n'importe quel film, série télévisée, concert ou vente d'albums", estime Piers Harding-Rolls, expert au cabinet britannique Ampere Analysis.

Quelque 45 millions d'exemplaires pourraient être écoulés dès son lancement, prévu le 19 novembre, selon la banque Piper Sandler.

Fruit de nombreuses spéculations depuis des mois, Rockstar Games et sa maison mère Take-Two Interactive ont finalement révélé mercredi le prix aux Etats-Unis : 79,99 dollars (environ 70 euros), soit dix dollars de plus que le tarif moyen des jeux à gros budget, mais loin des 100 dollars annoncés par la rumeur.

En Europe, le jeu est proposé à 80 euros (70 pounds au Royaume-Uni), le prix standard pour ce genre de production, un grand distributeur français l'affichant même en ligne à 60 euros. Au Japon, la boutique Playstation le proposait jeudi à 9.300 yens (76 dollars).

Une édition "Ultimate", contenant des bonus comme des véhicules et des armes inédites, est proposée, annoncée à 99,99 dollars (88 euros) aux Etats-Unis.

Le prix, plus élevé que la moyenne dans la patrie de son studio, s'explique en partie par le coût de production, estimé entre un et deux milliards de dollars, et sa durée de développement, longue de plus de six ans, ce qui avait poussé certains observateurs à anticiper un prix allant jusqu'à 100 dollars.

Mais "compte tenu de son ampleur colossale et de l'engouement qu'il suscite, s'il y a bien un jeu qui peut être vendu à 80 dollars sans susciter de vive opposition de la part des joueurs, c'est bien +Grand Theft Auto VI+", relève Andrew Marok, du cabinet Raymond James.

Absence de disque

Ce nouvel épisode de GTA, qui met en scène un duo de protagonistes à la "Bonnie and Clyde" dans un univers inspiré de la Floride, arrive au terme de 13 ans d'attente pour les joueurs.

Ceux-ci étaient pressés de découvrir le successeur de "GTA V", sorti en 2013 et devenu le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire avec près de 230 millions d'exemplaires écoulés, derrière le seul "Minecraft". Il est toujours le produit de divertissement le plus rapide à franchir le milliard de dollars: en trois jours (le premier film du classement, Avatar, en a mis 17).

"On avait parfois l'impression que +GTA VI+ n'était qu'un concept lointain, et me dire que je vais pouvoir bientôt y jouer, c'est presque un miracle", a confié à l'AFP Red Young, Ecossais de 26 ans, animateur du site de fans GTABase.

Le titre met en scène un duo de protagonistes, Jason et Lucia, rappelant le célèbre couple de criminels américains "Bonnie and Clyde". ( AFP / Chris DELMAS )

D'autant que le titre a connu plusieurs reports : prévue pour l'automne 2025, la commercialisation de "GTA VI" a été décalée à fin mai, puis à novembre.

Un autre détail a provoqué l'étonnement, voire la colère, de certains joueurs: Rockstar a précisé mercredi que la boîte du jeu contiendra un code de téléchargement, ce qui sous-entend l'absence d'un disque contenant les données du jeu.

"Cela veut donc dire que vous ne verrez jamais de +GTA VI+ en occasion. Jamais. C'est sans précédent pour un tel jeu", a réagi sur X le créateur de contenu Conkerax, spécialisé dans les jeux vidéo. "Quelle déception".

Deux revendeurs indépendants nord-américains, Video Games Plus et Loot Box Gaming, ont annoncé sur X qu'ils ne vendraient pas le jeu jusqu'à ce qu'une copie physique contenant le disque soit disponible.

Pour Daniel Ahmad, du cabinet Niko Partners, "l'absence de disque n'est pas surprenante", car "les ventes numériques de jeux complets représentent désormais environ 80% des ventes sur PlayStation et 90% sur Xbox".

Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions de villes fictives inspirées de mégalopoles américaines et par la grande liberté d'action offerte aux joueurs dans un monde ouvert très détaillé.

Mettant régulièrement en scène l'histoire de truands ou de malfrats, les missions impliquent de multiples infractions, du cambriolage au meurtre: un aspect qui a fait l'objet de nombreuses critiques, certains s'alarmant de son influence sur les plus jeunes joueurs.