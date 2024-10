Un institut brésilien réclame 525 millions de dollars aux géants des médias sociaux pour utilisation excessive par des mineurs

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Ricardo Brito

L'Institut de défense collective du Brésil a intenté deux actions en justice pour réclamer 3 milliards de reais (525,27 millions de dollars) aux unités brésiliennes de TikTok, Kwai et Meta Platforms META.O pour avoir prétendument omis de créer des mécanismes visant à empêcher l'utilisation indiscriminée de ces plateformes de médias sociaux par des mineurs, selon les pétitions initiales consultées par Reuters.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

La réglementation des médias sociaux est devenue un sujet brûlant dans le plus grand pays d'Amérique latine après une querelle de plusieurs mois entre Elon Musk, propriétaire de X, et un juge de la Cour suprême brésilienne, qui s'est soldée par le paiement d'amendes considérables par l'entreprise.

DETAILS

Dans ses actions en justice, l'organisation demande aux tribunaux, tous deux situés dans l'État du Minas Gerais, d'ordonner aux entreprises de créer des mécanismes clairs de protection des données et d'émettre des avertissements sur les risques pour la santé mentale des enfants et des adolescents liés à l'addiction aux plateformes.

Les actions en justice sont basées sur une série d'études sur les dommages possibles causés par l'utilisation non supervisée des médias sociaux, en particulier par les enfants et les adolescents.

CITATION CLÉ

"Il est urgent que des mesures soient adoptées afin de modifier le fonctionnement de l'algorithme, le traitement des données des utilisateurs de moins de 18 ans, et la manière dont les adolescents de 13 ans et plus sont supervisés et leurs comptes créés, afin de garantir une expérience plus sûre et plus saine... comme c'est déjà le cas dans les pays développés", a déclaré l'avocate Lillian Salgado, l'une des plaignantes.

LA RÉPONSE

Meta Platforms a déclaré dans un communiqué qu'elle souhaitait que "les jeunes vivent des expériences sûres et adaptées à leur âge sur nos applications, et nous travaillons sur ces questions depuis plus de dix ans, en développant plus de 50 outils, ressources et fonctionnalités pour soutenir les adolescents et leurs tuteurs"

La société, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a également déclaré qu'elle avait récemment annoncé un nouveau "compte adolescent" sur Instagram, qui arrivera bientôt au Brésil et promet de limiter automatiquement les comptes que les adolescents peuvent voir et les personnes qui peuvent les contacter.

TikTok a déclaré n'avoir reçu aucune notification concernant cette affaire, tandis que Kwai n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 $ = 5,7113 reais)