Un indice mesurera l'apport de la finance aux ODD

(NEWSManagers.com) - D'ici 2030, la World Benchmarking Alliance va évaluer et classer les 400 institutions financières les plus influentes au monde en fonction de leur contribution aux différents objectifs des Nations unies auxquels elles ont adhéré.

Le coût de financement des 17 objectifs de développement durable (ODD), établis en 2015 par les Nations Unies " pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous " d' ici 2030, varie entre 5.000 et 7.000 milliards de dollars par an selon diverses études. Ces analyses concordent sur le fait que la moitié de ce financement doit provenir de capitaux privés. Seulement, 2030 apparaît en l' état actuel comme une date limite fantaisiste pour atteindre ces objectifs car les investissements liés aux ODD restent faibles. Le Social Progress Index, indice qui évalue chaque année les progrès réalisés par les Etats dans les domaines environnemental et social liés aux ODD, estime même qu' ils ne seront pas atteints au mieux avant 2082 ou 2092.

Pour accélérer et évaluer les contributions à ces objectifs des 2.000 entreprises les plus influentes au monde, tous secteurs confondus, la World Benchmarking Alliance (WBA), organisation à but non lucratif créée en 2018 et basée à Amsterdam, développe actuellement une série d' indices. Ces indices, publics et disponibles gratuitement, visent non seulement à évaluer les contributions de ces sociétés aux ODD mais aussi aux objectifs des Accords de Paris ainsi qu' aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l' homme de l' ONU.

Etant donné que tous les secteurs sont interconnectés, WBA explique que les progrès ne peuvent pas être mesurés ODD par ODD ou une problématique à la fois. C' est pourquoi l' organisation se concentre sur " sept systèmes de transformation " qu' elle juge " vitaux pour mettre notre société, notre économie et la planète sur une voie plus durable et résiliente " . Ces transformations concernent les domaines suivants: le social, la décarbonisation et l' énergie, l' agriculture et la nourriture, le digital, l' économie circulaire, l' urbanisation, et le secteur financier qui connecte ces six thèmes.

Ainsi, WBA va mesurer et classer les 400 institutions financières les plus influentes au monde en fonction de leur contribution aux différents objectifs auxquels elles ont adhéré. L' organisation souhaite à travers ce futur indice que les pratiques de réalisation de ces objectifs s' alignent et qu' une attention particulière soit portée au risque systémique que fait peser le système financier dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. WBA espère également davantage de collaboration et de complémentarité avec les autres initiatives de durabilité ayant émergé dans le secteur financier.

Données collectées à partir de 2022

Plus d' un tiers des 400 entités financières que WBA prévoit d' analyser sont établies en Amérique du Nord (141 dont 122 aux Etats-Unis). En outre, l' organisation va étudier les contributions de 117 institutions financières basées en Asie, 103 en Europe, 16 en Afrique, 13 en Amérique latine et 10 en Australie et Nouvelle-Zélande. Une quinzaine de financières françaises sont concernées par le futur indice de WBA. A savoir Amundi, la Caisse des Dépôts, BPCE et ses filiales de gestion d' actifs, l' Agirc-Arrco, BNP, Crédit Agricole, Proparco, Société Générale, La Banque Postale, Axa, Groupama, BNP Paribas, le groupe Edmond de Rothschild, CNP Assurances et Covéa.

L' organisation a initié, jeudi 21 janvier, la première phase de son indice universel sur le secteur financier avec la publication d' un rapport d' orientation pour lequel elle a lancé une consultation publique jusqu' au 26 février. Ce rapport a été tiré de contributions de 248 participants, dont 41 gestionnaires d' actifs, 45 entreprises de services financiers, 13 assureurs, huit fonds de pension et quatre agences de notation. WBA développera la méthodologie de l' indice sur le secteur financier au cours de l' année avant de procéder à la collection et vérification des données à partir de 2022. La publication de l' indice est prévue pour 2023. WBA reconnaît que son indice ne résoudra pas l' inégalité des flux de capitaux à l' échelle internationale, dont " plus de 80% vont aux pays à revenu élevé " . Cependant, il permettra " d' indiquer les entreprises en avance ou en retard selon les régions et les industries " .