Un incendie se déclare dans une usine texane du fabricant de produits chimiques Dow

(Ajout de détails provenant de la publication de l'entreprise sur Facebook)

Un incendie s'est déclaré lundi dans l'usine chimique B de Dow à Freeport, au Texas, a indiqué l'entreprise dans un message sur Facebook.

L'incendie a été circonscrit à l'intérieur du bloc d'installations et tous les employés ont été retrouvés, a indiqué Dow dans une mise à jour.