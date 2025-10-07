Un incendie se déclare dans une usine texane du fabricant de produits chimiques Dow

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails provenant de la publication de l'entreprise sur Facebook)
Un incendie s'est déclaré lundi dans l'usine chimique B de Dow à Freeport, au Texas, a indiqué l'entreprise dans un message sur Facebook.
L'incendie a été circonscrit à l'intérieur du bloc d'installations et tous les employés ont été retrouvés, a indiqué Dow dans une mise à jour.
