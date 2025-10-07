 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 267,78
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un incendie se déclare dans une usine texane du fabricant de produits chimiques Dow
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 03:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails provenant de la publication de l'entreprise sur Facebook)

Un incendie s'est déclaré lundi dans l'usine chimique B de Dow à Freeport, au Texas, a indiqué l'entreprise dans un message sur Facebook.

L'incendie a été circonscrit à l'intérieur du bloc d'installations et tous les employés ont été retrouvés, a indiqué Dow dans une mise à jour.

Valeurs associées

DOW
23,425 USD NYSE -1,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank