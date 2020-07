Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un incendie en cours à la cathédrale de Nantes Reuters • 18/07/2020 à 09:29









PARIS, 18 juillet (Reuters) - Un important incendie s'est déclaré samedi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique), ont annoncé les services de pompiers. "#Intervention en cours. Les sapeurs-pompiers de #LoireAtlantique interviennent actuellement pour un feu dans la Cathédrale de #Nantes", écrit sur Twitter le service départemental des pompiers. Des images diffusées à la télévision montrent une épaisse fumée s'échappant de la cathédrale dont la première pierre a été posée au 15e siècle. (John Irish et Nicolas Delame)

