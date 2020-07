Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un incendie dans une cathédrale de Nantes, la piste criminelle privilégiée Reuters • 18/07/2020 à 11:08









(Précisions, déclaration de Castex) NANTES, Loire-Atlantique, 18 juillet (Reuters) - Un important incendie s'est déclaré samedi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique), ont annoncé les services de pompiers et la piste criminelle est actuellement privilégiée par les enquêteurs, trois départs de feu ayant été constatés. Les pompiers "ont été confrontés à un violent incendie au niveau de l'orgue situé derrière la rosace" vers 07h45, a précisé devant la presse le Général Laurent Ferlay qui dirige les opérations. "Je vous confirme que nous ne sommes pas dans un scénario 'Notre-Dame-de-Paris'", a-t-il ajouté, précisant qu'une centaine de soldats du feu ont été mobilisés pour l'opération. Pierre Sennes, le procureur de la République de Nantes, a évoqué la piste criminelle, trois départs de feu différents ayant selon lui été observés. Le Premier ministre Jean Castex se rendra ce samedi à Nantes en compagnie de Roselyne Bachelot, ministre de la culture, et Gérald Darmanin, son homologue au ministère de l'Intérieur. "Je vais m'y rendre en début d'après-midi (...) parce que je veux savoir ce qui s'est passé, je veux d'abord manifester ma solidarité avec la population nantaise et me rendre compte sur place", a-t-il dit à des journalistes. Construite à partir du 15e siècle, la cathédrale a été en partie détruite pendant la Seconde guerre mondiale. Elle a également subi un important incendie en 1972 qui a ravagé sa charpente. "Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs", a pour sa part commenté sur Twitter le président de la République, Emmanuel Macron. (John Irish et Nicolas Delame, avec Stéphane Mahé)

