Un important séisme frappe le nord-est du Japon, alertes au tsunami

(Actualisé avec abaissement du niveau d'alerte, premier bilan humain et nouvelles données sur le séisme)

Un puissant séisme de magnitude 7,5 a secoué le nord-est du Japon lundi soir, déclenchant des ordres d'évacuation pour près de 90.000 habitants et des alertes au tsunami qui, quelques heures plus tard, ont été rétrogradées en simples avis.

L'agence météorologique japonaise (JMA) avait initialement évoqué des vagues pouvant atteindre trois mètres de hauteur après ce séisme survenu au large des côtes à 23h15 (14h15 GMT).

Des alertes au tsunami ont été émises pour les préfectures de Hokkaido, d'Aomori et d'Iwate, situées dans le nord et sur la côte est de l'archipel nippon. Selon la JMA, des tsunamis d'une hauteur de 20 à 70 cm ont ensuite été observés dans plusieurs ports.

L'agence a abaissé mardi matin le niveau d'alerte à celui de simple avis, ce qui signifie qu'elle prévoit désormais des hauteurs de vagues plus faibles et un moindre risque d'inondation.

L'épicentre du séisme a été localisé à 80 km du littoral de la préfecture d'Aomori et à une profondeur de 54 km, a indiqué l'agence.

Sur l'échelle japonaise d'intensité sismique allant de 1 à 7, le tremblement de terre a été enregistré comme "supérieur à 6" dans la préfecture d'Aomori, ce qui représente une secousse suffisamment forte pour qu'il soit impossible de rester debout ou de se déplacer sans ramper. Lors de tels séismes, la plupart des meubles lourds peuvent chuter, tandis que les carreaux muraux et les vitres de nombreux bâtiments sont endommagés.

À 17h00 GMT, la chaîne de télévision publique NHK ne fournissait que peu d'informations concernant d'éventuels dégâts importants ou des victimes. Selon un employé d'hôtel à Hachinohe cité par la chaîne, plusieurs personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, mais toutes étaient conscientes.

"Pour l'instant, j'ai connaissance de sept blessés", a déclaré la Première ministre, Sanae Takaichi, aux journalistes, tôt mardi matin.

La compagnie ferroviaire East Japan Railway 9020.T a suspendu certaines liaisons dans la région, qui avait été frappée par un séisme de magnitude 9,0 en mars 2011.

PAS D'ANOMALIES DANS LES CENTRALES NUCLÉAIRES

"Il est possible que d'autres tremblements de terre puissants et plus forts se produisent au cours des prochains jours", a déclaré un responsable de la JMA lors d'un point presse.

A la suite de la secousse, la JMA a émis un avis de vigilance pour une vaste région allant de l'île la plus septentrionale d'Hokkaido jusqu'à la préfecture de Chiba, à l'est de Tokyo, appelant les habitants à rester vigilants face à la possibilité d'un nouveau séisme puissant dans le courant de la semaine.

Aucune anomalie n'a été signalée dans les centrales nucléaires de la région gérées par Tohoku Electric Power

9506.T et Hokkaido Electric Power 9509.T , ont indiqué les compagnies d'électricité. Tohoku Electric a d'abord fait état de milliers de foyers privés d'électricité, n'évoquant par la suite que quelques centaines de logements touchés.

Le yen JPY= s'est affaibli par rapport aux principales devises après l'annonce du séisme, avant de regagner du terrain. Le dollar et l'euro ont atteint leur plus haut niveau en séance et le dollar s'échangeait à 155,81 yens vers 15h33 GMT.

Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, une secousse s'y produisant au moins toutes les cinq minutes.

Le nord-est avait subi l'un des tremblements de terre les plus meurtriers du pays le 11 mars 2011, d'une magnitude de 9,0, à l'origine d'un tsunami massif qui avait dévasté une grande partie du littoral et tué près de 20.000 personnes.

Le tsunami de 2011 avait également endommagé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, entraînant la pire catastrophe nucléaire que le monde ait connue depuis un quart de siècle.

(Reportage Kantaro Komiya et Kiyoshi Takenaka et Mariko Katsumura; rédigé par Chang-Ran Kim ; version française Blandine Hénault et Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)