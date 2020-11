Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un homme s'immole par le feu sur la place Tahrir du Caire Reuters • 12/11/2020 à 21:00









LE CAIRE, 12 novembre (Reuters) - Un homme s'est immolé par le feu jeudi sur la place Tahrir, dans le centre du Caire, et il a été hospitalisé pour des brûlures dans un établissement de la capitale égyptienne, a-t-on appris de sources proches des services de sécurité. Les autorités n'ont effectué aucune déclaration officielle sur cet incident. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme en train de se filmer tandis qu'il marche dans une rue puis sur la place, tout en se plaignant de la corruption. Vêtu d'un costume et d'une cravate, il se met ensuite à crier avant de mettre le feu à ses vêtements. Une autre vidéo prise depuis un balcon donnant sur la place montre des membres des forces de sécurité et des passants se précipiter pour tenter d'éteindre les flammes avec de l'eau et des vêtements. Une source au sein de la direction de la sécurité du Caire a dit que l'homme avait été placé sous surveillance à l'hôpital, où il a déclaré travailler au sein de l'organisation centrale égyptienne de contrôle des comptes. La place Tahrir a été en 2011 l'épicentre des vastes manifestations ayant abouti au renversement du président Hosni Moubarak. Les autorités y maintiennent un important dispositif de sécurité, notamment pour empêcher tout acte de contestation. (Rédaction du Caire version française Bertrand Boucey)

