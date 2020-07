Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un homme en garde à vue après l'incendie à la cathédrale de Nantes Reuters • 19/07/2020 à 13:59









(Actualisé avec déclarations de l'avocat du gardé à vue) NANTES, 19 juillet (Reuters) - Un homme a été placé en garde à vue après l'incendie qui s'est déclaré samedi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes mais il serait prématuré de l'impliquer dans les faits, a déclaré dimanche le procureur de la République de Nantes. L'homme de 39 ans, un bénévole du diocèse qui avait pour tâche de fermer l'édifice, est interrogé afin d'éclaircir certains points concernant son emploi du temps, a dit le magistrat, Pierre Sennès. "Toute interprétation qui amènerait à impliquer cet homme dans la commission des faits serait prématurée et hâtive", a-t-il déclaré. Pierre Sennès avait annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pour incendie volontaire après le constat de trois départs de feux, en précisant qu'il était encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion. L'avocat désigné pour défendre l'homme placé en garde à vue a rappelé pour sa part le principe de la présomption d'innocence. "En l'état actuel de ce que je connais de la procédure, il n'y a aucun élément qui rattache directement mon client à l'incendie de la cathédrale", a dit Maître Quentin Chabert à des journalistes devant les locaux de la police judiciaire de Nantes dans lesquels son client était interrogé. "Je pense qu'il est important de relativiser la situation", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas parce qu'un bien très important a malheureusement été endommagé et que le politique se mêle de la situation que, pour autant, il ne faut pas considérer qu'il n'y a pas eu de vie humaine qui ait été mise en danger." Une centaine de pompiers ont lutté samedi pendant des heures avant de circonscrire l'incendie, qui a détruit le grand orgue de la cathédrale et plusieurs vitraux centenaires. Construite à partir du XVe siècle, la cathédrale a été en partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a également subi un important incendie en 1972 qui a ravagé sa charpente. (Guillaume Frouin, avec Patrick Vignal et John Irish à Paris)

