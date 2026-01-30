Un homme du Minnesota arrêté pour s'être fait passer pour un agent du FBI afin de libérer Luigi Mangione de prison

Un homme du Minnesota accusé d'avoir usurpé l'identité d'un agent du FBI pour faire libérer Mangione

Mangione est considéré comme un héros populaire par certains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé

Le procès de Mangione est prévu pour septembre, les avocats contestent la peine de mort

Un homme du Minnesota a été accusé d'avoir usurpé l'identité d'un agent du FBI pour tenter de faire libérer Luigi Mangione , accusé d'être le tueur d'un directeur général d'une compagnie d'assurance maladie, d'une prison de Brooklyn, alors qu'il portait sur lui une fourchette de barbecue et une lame de coupe-pizza, d'après des documents judiciaires. Mangione, 27 ans, attend son procès dans une affaire de meurtre passible de la peine de mort pour avoir abattu Brian Thompson, directeur général de UnitedHealth Group, à Manhattan en 2024. Les autorités publiques ont condamné ce meurtre choquant, mais M. Mangione est devenu un héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques des compagnies d'assurance. Il a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation dans des affaires distinctes au niveau de l'État et au niveau fédéral.

Mercredi, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont accusé Mark Anderson, 36 ans, de Mankato (Minnesota), de s'être présenté au Metropolitan Detention Center en disant au personnel de la prison qu'il était un agent du FBI muni d'un document signé par un juge autorisant la libération d'un détenu. La plainte pénale n'identifie pas le détenu, mais une source policière, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement, a déclaré qu'il s'agissait de Mangione. Anderson travaillait dans une pizzeria après son arrivée à New York. Les informations sur le représentant légal d'Anderson n'étaient pas immédiatement disponibles jeudi.

Les procureurs ont déclaré qu'Anderson a fourni son permis de conduire du Minnesota lorsqu'on lui a demandé de montrer ses papiers et qu'il a dit aux gardiens de la prison qu'il avait des armes. Les gardiens ont arrêté et fouillé Anderson et ont trouvé une fourchette de barbecue et une lame ronde de coupe-pizza dans son sac à dos, selon la plainte.

Il a jeté aux gardiens des documents qui semblaient être des réclamations non spécifiées contre le ministère américain de la justice, selon la plainte. Mangione a été arrêté à Altoona, en Pennsylvanie, en décembre 2024, après une chasse à l'homme de cinq jours qui a suivi le meurtre de Thompson. La police dit avoir trouvé dans son sac à dos une arme de poing imprimée en 3D, un silencieux et une note critiquant le système de santé américain. Les audiences préalables au procès de M. Mangione ont été remplies de spectateurs, dont beaucoup lui ont exprimé leur soutien, et des manifestants se sont rassemblés devant les palais de justice pour protester contre les pratiques du secteur de l'assurance maladie. Il devrait être jugé par le tribunal fédéral de Manhattan en septembre pour meurtre par arme à feu, utilisation d'une arme à feu dans le cadre d'un crime et harcèlement. Les avocats de M. Mangione ont demandé à un juge de rejeter l'acte d'accusation en raison de prétendues lacunes juridiques ou d'empêcher les procureurs de requérir la peine de mort s'il est reconnu coupable.

M. Mangione a plaidé non coupable des accusations de meurtre, d'usage d'armes et de contrefaçon dans une affaire distincte portée devant le tribunal d'État de Manhattan. La date du procès n'a pas été fixée.