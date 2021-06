Un groupement de CGP spécialisé dans la digitalisation voit le jour

(NEWSManagers.com) -

2021, l' année de la digitalisation des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ? Entamée pour certains à marche forcée l' an dernier en raison des confinements, la digitalisation est devenue une préoccupation pour les conseillers financiers et de leurs clients. C' est en partant de ce constat qu' un nouveau groupement, baptisé " Digital CGP " va se lancer dans les mois à venir. Sa promesse ? Former ses membres à utiliser un socle commun d' outils digitaux simples avec trois objectifs : une meilleure expérience client, un meilleur marketing et plus de productivité. Le coût sera de 3.000 euros hors taxes par an pour financer les formations.

L' amélioration de l' expérience client passera par la mise en place d' un ensemble d' interactions plus ou moins automatisées entre le client et le cabinet. D' un autre côté, Le marketing digital vise à optimiser le suivi client (suivi personnalisé, ventes additionnelles), le sourcing de nouveaux clients et l' animation de prescripteurs.

La première année d' adhésion permettra au CGP de mettre en place " de façon efficace et autonome" le CRM leader du marché : SalesForce. Le groupement propose dix modules de formation d' 1h30 pour intégrer ses clients/prospects/prescripteurs/fournisseurs, paramétrer l' outil et implémenter le process commercial et gestion de SalesForce. Les années suivantes seront consacrées à des formations sur l' inbound marketing (ActiveCampaign) et l' optimisation de la stratégie web.

" Dans un deuxième temps, le groupement permettra d' échanger sur les bonnes pratiques en digital et d' obtenir des avantages de nos fournisseurs " , indique le groupement dans un communiqué. Le groupement ne sera lancé qu' une fois atteint le seuil de 25 membres CGP et " si possible pour octobre 2021 " , précise la missive. Contacté par la rédaction, un porte parole du groupement a confirmé plusieurs marques d'intérêts mais aucune adhésion pour le moment.