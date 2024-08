Un groupe soutenu par Bloomberg et la Nasa lance son premier satellite de recherche de méthane

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Une coalition utilisant une technologie développée par la Nasa et soutenue par des philanthropes, dont l'ancien maire de New York Mike Bloomberg, lancera vendredi le premier d'une série de satellites destinés à repérer depuis l'espace les fuites de méthane, un gaz qui réchauffe la planète.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Le lancement, à bord de la mission SpaceX Transporter-11 Rideshare, est une étape importante pour la Carbon Mapper Coalition, créée en 2021. Le partenariat comprend le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, la société de satellites Planet Labs PL.N , RMI et l'Arizona State University, avec le soutien financier de la High Tide Foundation, Bloomberg Philanthropies, Grantham Foundation for the Protection of the Environment, Zegar Family Foundation et Children's Investment Fund Foundation.

Le satellite, appelé Tanager-1, sera en mesure de repérer les fuites de méthane provenant d'installations individuelles telles que les raffineries de pétrole et les décharges. Cette technologie a pour but d'aider les industries polluantes à trouver et à colmater les fuites, et les données seront disponibles sur un portail public en ligne.

Carbon Mapper prévoit de lancer d'autres satellites qui, ensemble, pourront suivre quotidiennement jusqu'à 90 % des grands panaches de méthane dans le monde.

Les scientifiques affirment que l'identification des sources de méthane est cruciale pour procéder aux réductions drastiques des émissions nécessaires pour éviter les pires impacts du changement climatique.

CITATION CLÉ

"La volonté d'agir sur le climat n'a jamais été aussi forte. Mais le manque d'investissements publics et privés dans la surveillance mondiale du méthane et du CO2 a laissé des lacunes qui font que de nombreuses émissions ne sont pas suivies et ne sont pas prises en compte", a déclaré Richard Lawrence, fondateur de la High Tide Foundation, dans un communiqué.

LES CHIFFRES

Le méthane est plus de 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone au cours de ses 20 premières années dans l'atmosphère.

les "super-émetteurs", c'est-à-dire les sources qui émettent plus de 100 kilogrammes (220 lb) de méthane par heure, contribuent à hauteur de 20 % à 60 % des émissions totales d'une région dans certains secteurs, a déclaré le directeur général de Carbon Mapper, Riley Duren.

SpaceX lancera le satellite depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. La fenêtre de lancement de 53 minutes s'ouvre à 11 h 20 heure locale (1820 GMT).