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Un groupe professionnel ferroviaire poursuit le New Jersey pour bloquer une loi sur la sécurité
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 01:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un groupe professionnel représentant les plus grands chemins de fer américains a poursuivi le New Jersey lundi, cherchant à bloquer une nouvelle loi qui, selon lui, impose de "sévères restrictions" et empiète de manière inconstitutionnelle sur l'autorité du gouvernement fédéral en matière de sécurité des chemins de fer.

La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Trenton, dans le New Jersey, par l'Association of American Railroads, met en cause le projet de loi 3389 du Sénat, promulgué par l'ancien gouverneur démocrate Phil Murphy peu avant qu'il ne quitte ses fonctions en janvier.

Les chemins de fer contestent cinq dispositions, notamment l'obligation pour les trains transportant des matières dangereuses d'avoir un équipage composé de deux personnes et la création d'un programme de "détecteurs de voie" administré par l'État pour surveiller les roues, les wagons et les voies ferrées. Une autre disposition permet aux représentants syndicaux d'inspecter les propriétés des chemins de fer pour y déceler d'éventuels dangers.

"Le New Jersey tente de manière inadmissible d'affirmer sa propre autorité réglementaire dans un domaine que le Congrès a placé sous le contrôle exclusif du gouvernement fédéral, ce qui équivaut à une "prise" inconstitutionnelle de la propriété, a déclaré le groupe professionnel.

Les défendeurs sont la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, et la commissaire aux transports, Priya Jain. Aucun des deux bureaux n'a fait de commentaire immédiat après les heures d'ouverture du marché.

L'action en justice intentée lundi vise à obtenir une injonction contre l'application de la loi du New Jersey.

Les détracteurs du secteur soutiennent parfois qu'il privilégie la réduction des contraintes réglementaires à la recherche d'une plus grande rentabilité.

Le groupe commercial représente les chemins de fer américains de classe I, notamment BNSF, propriété de Berkshire Hathaway, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

CNR.TO , le Canadien Pacifique Kansas City CP.TO , CSX

CSX.O , Norfolk Southern NSC.N et Union Pacific UNP.N .

CSX et Norfolk Southern opèrent dans le New Jersey, selon la plainte.

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