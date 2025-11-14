Un groupe dirigé par Warburg Pincus s'apprête à privatiser ECN Capital pour un montant de 1,35 milliard de dollars

La société canadienne ECN Capital

ECN.TO a déclaré jeudi en fin de journée qu'un groupe d'investisseurs dirigé par Warburg Pincus achètera la société de services financiers dans le cadre d'une transaction de 1,9 milliard de dollars canadiens (1,35 milliard de dollars), ce qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs privés pour le secteur à la suite de l'assouplissement de la politique.

Les services financiers au Canada devraient bénéficier d'une baisse des coûts du capital après que la banque centrale du pays a abaissé son principal taux de référence le mois dernier, après une pause au début de l'année alors que les décideurs politiques évaluaient l'impact économique des droits de douane américains sur la croissance et les prix.

Les transactions ont également repris à Wall Street après une période d'accalmie due à la volatilité macroéconomique liée à la politique commerciale des États-Unis.

Le groupe d'investisseurs paiera 3,10 dollars canadiens par action ordinaire en espèces, ce qui représente une prime de 13 % par rapport au cours de clôture de mercredi. Les actions de l'ECN ont clôturé à 3,07 dollars canadiens jeudi.

L'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2026, permettrait à ECN de devenir une société privée après plus de neuf ans d'activité à la Bourse de Toronto, suite à sa séparation d'Element Financial en octobre 2016.

La transaction reflète également une tendance plus large du marché à financer les rachats d'entreprises avec des liquidités et des actions, en raison de la réduction de l'écart entre les coûts avant impôts des capitaux propres et de la dette.

En août, le Groupe Guardian Capital a accepté d'être racheté par Desjardins Global Asset Management dans le cadre d'une transaction de 1,67 milliard de dollars canadiens.

ECN Capital aide les banques et les gestionnaires d'actifs en créant, en gérant et en conseillant des prêts. Elle se concentre sur le financement des maisons préfabriquées, des véhicules récréatifs et des bateaux en utilisant la technologie pour simplifier l'octroi des prêts.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)