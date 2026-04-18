Un groupe de surveillance poursuit l'USDA au sujet des dossiers de sécurité alimentaire liés à la catastrophe ferroviaire de l'Ohio

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* La plainte allègue que l'USDA a retenu des dossiers sur la contamination agricole après le déraillement d'un train dans l'Ohio

* Le Government Accountability Project allègue que l'EPA n'a pas effectué de tests appropriés pour les dioxines

* Les documents publiés par l'USDA suggèrent une prise de conscience de la vulnérabilité de l'approvisionnement alimentaire, déclare Lesley Pacey du GAP

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par Renee Hickman

Une organisation de dénonciation a déposé une plainte fédérale contre le ministère américain de l'Agriculture vendredi, alléguant que l'agence gouvernementale a indûment retenu des documents concernant la contamination de l'approvisionnement alimentaire par des produits chimiques toxiques liés à un déraillement de train dans l'Ohio en 2023.

L'organisation à but non lucratif Government Accountability Project ( ), qui a intenté une action en justice dans le district de Columbia, a également publié un rapport indiquant que les documents obtenus par le biais d'une demande FOIA révélaient que les fonctionnaires de l'USDA savaient que des produits chimiques toxiques pouvaient contaminer l'approvisionnement alimentaire à proximité de la catastrophe survenue à East Palestine, un village situé à la frontière de l'Ohio et de la Pennsylvanie.

Malgré cela, l'Agence de protection de l'environnement n'a pas effectué de tests ciblés pour détecter la présence de dioxines, un produit chimique toxique, dans les produits maraîchers, la viande, les œufs ou le gibier sauvage, a allégué le groupe.

Un porte-parole de l'USDA s'est refusé à tout commentaire, invoquant un litige en cours.

Le 3 février 2023, un train exploité par la Norfolk SouthernRailway , allant de l'Illinois à la Pennsylvanie, a déraillé, déclenchant un gigantesque incendie qui a forcé l'évacuation de centaines d'habitations voisines. Les équipes des chemins de fer ont ensuite drainé et brûlé une cargaison de produits chimiques toxiques contenue dans cinq wagons de l'épave.

L'EPA a déclaré à l'époque que ses analyses de l'eau potable et de l'air à l'intérieur des habitations proches de l'épave n'avaient révélé aucune contamination.

Mais les experts ont fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle contamination des terres agricoles de la région par les dioxines, un sous-produit cancérigène du brûlage contrôlé par les équipes de chemin de fer.

Lesley Pacey, conseillère principale en matière d'environnement du Government Accountability Project, a déclaré dans une interview vendredi que les dossiers de l'USDA obtenus par le groupe étaient lourdement caviardés et que certains documents n'avaient pas été divulgués. L'action en justice vise à obtenir la divulgation de ces documents.

Toutefois, Pacey a déclaré que ce qui a été produit par l'agence "montre qu'en interne, elle reconnaissait qu'il existait des voies de contamination très réalistes et préoccupantes".

Néanmoins, Pacey a déclaré que l'agence n'avait pas procédé à des tests complets ni communiqué les risques aux habitants.