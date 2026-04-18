 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un groupe de surveillance poursuit l'USDA au sujet des dossiers de sécurité alimentaire liés à la catastrophe ferroviaire de l'Ohio
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 00:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La plainte allègue que l'USDA a retenu des dossiers sur la contamination agricole après le déraillement d'un train dans l'Ohio

* Le Government Accountability Project allègue que l'EPA n'a pas effectué de tests appropriés pour les dioxines

* Les documents publiés par l'USDA suggèrent une prise de conscience de la vulnérabilité de l'approvisionnement alimentaire, déclare Lesley Pacey du GAP

*

par Renee Hickman

Une organisation de dénonciation a déposé une plainte fédérale contre le ministère américain de l'Agriculture vendredi, alléguant que l'agence gouvernementale a indûment retenu des documents concernant la contamination de l'approvisionnement alimentaire par des produits chimiques toxiques liés à un déraillement de train dans l'Ohio en 2023.

L'organisation à but non lucratif Government Accountability Project ( ), qui a intenté une action en justice dans le district de Columbia, a également publié un rapport indiquant que les documents obtenus par le biais d'une demande FOIA révélaient que les fonctionnaires de l'USDA savaient que des produits chimiques toxiques pouvaient contaminer l'approvisionnement alimentaire à proximité de la catastrophe survenue à East Palestine, un village situé à la frontière de l'Ohio et de la Pennsylvanie.

Malgré cela, l'Agence de protection de l'environnement n'a pas effectué de tests ciblés pour détecter la présence de dioxines, un produit chimique toxique, dans les produits maraîchers, la viande, les œufs ou le gibier sauvage, a allégué le groupe.

Un porte-parole de l'USDA s'est refusé à tout commentaire, invoquant un litige en cours.

Le 3 février 2023, un train exploité par la Norfolk SouthernRailway , allant de l'Illinois à la Pennsylvanie, a déraillé, déclenchant un gigantesque incendie qui a forcé l'évacuation de centaines d'habitations voisines. Les équipes des chemins de fer ont ensuite drainé et brûlé une cargaison de produits chimiques toxiques contenue dans cinq wagons de l'épave.

L'EPA a déclaré à l'époque que ses analyses de l'eau potable et de l'air à l'intérieur des habitations proches de l'épave n'avaient révélé aucune contamination.

Mais les experts ont fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle contamination des terres agricoles de la région par les dioxines, un sous-produit cancérigène du brûlage contrôlé par les équipes de chemin de fer.

Lesley Pacey, conseillère principale en matière d'environnement du Government Accountability Project, a déclaré dans une interview vendredi que les dossiers de l'USDA obtenus par le groupe étaient lourdement caviardés et que certains documents n'avaient pas été divulgués. L'action en justice vise à obtenir la divulgation de ces documents.

Toutefois, Pacey a déclaré que ce qui a été produit par l'agence "montre qu'en interne, elle reconnaissait qu'il existait des voies de contamination très réalistes et préoccupantes".

Néanmoins, Pacey a déclaré que l'agence n'avait pas procédé à des tests complets ni communiqué les risques aux habitants.

Environnement

Valeurs associées

NORFOLK SOUTHERN
302,440 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:36 

    Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées ​par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, ​tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% ... Lire la suite

  • Journée de la marque Volkswagen à Pékin
    Les ventes de VE bondissent en Europe après la flambée des prix de l'essence
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:30 

    Les ventes de voitures entièrement ‌électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers ​au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études ... Lire la suite

  • Mohammad Rashid (d) devant sa maison, surmontée d'un bunker récemment construit, dans le village de Kasaliyan, près de la frontière avec le Pakistan, le 6 avril 2026 en Inde ( AFP / Tauseef MUSTAFA )
    A la frontière de l'Inde et du Pakistan, des bunkers, des larmes et toujours la peur
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:16 

    La surprise et l'effroi ont été tels que Mohammad Rashid n'a pas hésité longtemps. Après les violents combats qui ont opposé l'Inde et le Pakistan l'an dernier, cet habitant du petit village indien frontalier de Kasaliyan a décidé d'équiper sa maison d'un bunker. ... Lire la suite

  • AIRBUS : Peu de risque à moyen terme
    AIRBUS : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 20.04.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank