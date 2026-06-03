Se transformer en Musclor a "été une tâche colossale", confie Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine lors de l'avant-première du film "Les Maîtres de l'univers" à Los Angeles, le 18 mai 2026 ( AFP / Frederic J. Brown )

Dans "Les Maîtres de l'univers", nouveau film basé sur les jouets popularisés dans les années 80 par Mattel, le timide Adam se transforme en Musclor simplement en brandissant l'épée du crâne ancestral.

Mais pour l'acteur Nicholas Galitzine, qui reprend le rôle du héros bodybuildé, cette métamorphose a nécessité un effort titanesque.

"J'aimerais pouvoir simplement pointer l'épée vers le ciel et me transformer", sourit le Britannique de 31 ans, à l'affiche du film qui sort en salles vendredi aux Etats-Unis.

Mais dans la réalité, la préparation physique "a été une tâche colossale", confie-t-il à l'AFP.

Pendant des mois, il a dû manger énormément pour prendre du muscle, puis très peu pour dessiner son physique, soulever de la fonte et faire du cardio en permanence.

"Je savais que ce serait vraiment difficile, mais je n'imaginais pas à quel point il faut être solide mentalement pour faire ça", raconte l'acteur, qui reconnaît avoir passé une bonne partie du processus à "loucher sur la nourriture" autour de lui.

Malgré des entraînements "cinq ou six jours" par semaine à la salle, "tu vois ton ami en train de manger un hamburger, et tu dois te dire : +Non, je ne veux pas de hamburger+", soupire-t-il.

- "Force stabilisatrice" -

Le comédien n'a pas grandi avec les aventures de Musclor en bande-dessinée, et encore moins avec l'adaptation du personnage de Mattel sur grand écran dans les années 1980 portée par Dolph Lundgren.

Mais il assure avoir été séduit dès la lecture du scénario de ce remake des "Maîtres de l'univers".

Le script l'a "fait rire presque du début à la fin".

"Dès que je l'ai terminé, j'ai appelé mon agent et j'ai dit: il faut que je fasse ce film", ajoute-t-il.

L'humour a été pour lui un élément important de ce projet réalisé par Travis Knight, producteur du studio d'animation en stop-motion Laika, à l'origine de succès comme "Coraline".

"Il y a beaucoup d'humour dans la façon dont on découvre Adam: c'est un type un peu maladroit, pas complètement à l'aise dans sa propre peau, donc il y avait énormément de matière avec laquelle travailler", souligne l'acteur.

Le comédien partage l'affiche avec Camila Mendes, dans le rôle de Teela, son amie d'enfance, et Idris Elba, qui incarne le maître d'armes Duncan.

Camila Mendes lors de l'avant-première du film "Les Maîtres de l'univers" à Los Angeles, le 18 mai 2026 ( AFP / Frederic J. Brown )

Le trio affronte le maléfique Skeletor (Jared Leto) et la sorcière Evil-Lyn (Alison Brie), les deux grands méchants qui cherchent à s'emparer du château du crâne ancestral, qui concentre le pouvoir d'Eternia.

Pour Camila Mendes, endosser le rôle d'une héroïne forte était une opportunité très attendue.

"Teela est une sorte de force stabilisatrice tout au long du film", souligne-t-elle.

Cela se ressent selon elle dans la dynamique entre son personnage et les deux hommes à ses côtés : Adam et son père, Duncan.

"Il y a quelque chose de comique à voir Teela être frustrée envers les deux parce qu'ils sont un vrai désastre, et pour elle c'est un peu: +Oh, super, je dois encore tout faire toute seule+."

L'actrice de 31 ans se souvient elle de sa préparation physique comme de la "période la plus heureuse" de sa vie.

"Tout ce que je faisais, c'était aller travailler et faire tournoyer une épée, et un bâton de combat", raconte-t-elle. "C'était vraiment très amusant !"